روایت همسر لاهور طالبانی از درگیری لالەزار

همسر لاهور شیخ جنگی فاش کرد که پس از حوادث ۸ ژوئیه (۸ تموز) همچنان تهدید میشوند. او گفت: «در هنگام دستگیری، لاهور حاضر نشده بود زانو بزند.»
گشه حمهچاوشین، همسر لاهور شیخ جنگی، در گفتوگو با رسانههای نزدیک به حزب دمکرات کردستان گفت: «پیشتر بافل طالبانی چندین بار به مقابل خانه ما آمده و با خودروی خود دریفت میکشید.»
او افزود: «آن شب بیش از ۱۰۰ پهپاد به خانه ما حمله کردند. آن حمله گسترده صرفاً برای ویران کردن خانه ما بود؛ نه هدف دیگری پشت آن بود و نه نیتی دیگر.»
در مورد جزئیات حمله به لالهزار، او اشاره کرد: «آن شب نیروها تنها به خانه لاهور طالبانی یورش نبردند، بلکه وارد خانه پدرم نیز شدند و وسایل شخصی مادرم را هم دستکاری کردند.»
او همچنین آشکار کرد که همان شب فقط یک بار با همسرش صحبت کرده و لاهور به او گفته است که «حال و وضعش خوب است.»
در مورد وضعیت خود لاهور طالبانی نیز گفت: «آن شب که نیروها وارد خانه شدند، از او خواستند زانو بزند، اما او رد کرده و به شدت با آنها برخورد کرده است.»
همسر لاهور طالبانی تأکید کرد که پس از حوادث ۸ ژوئیه چندین بار تهدید شدهاند و افزود: «بافل طالبانی بارها به مقابل خانه ما آمده و با ماشین خود دریفت کشیده است. نمیدانم چرا دولت در این مورد تحقیق و رسیدگی نمیکند.»
گشه حمهچاوشین در پایان گفت: «به لاهور افتخار میکنم. لاهور طالبانی با آن دستگیری از پا نیفتاد؛ بلکه این یک اقدام ناپسند بود که انجام شد و وارد تاریخ اتحادیه میهنی کردستان خواهد شد.»
نظر شما