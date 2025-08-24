به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در برنامه تلویزیونی «خدمت و ایستادگی» شبکه استانی کردستان، ضمن تبریک هفته وحدت و بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، این هفته را فرصتی برای بازخوانی خدمات دولت در استان دانست و گفت: دولت نگاه راهبردی و بنیادینی به توسعه کردستان دارد.
وی از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و افزود: از این تعداد، ۴۴۳ پروژه با اعتبار ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و ۵۷ پروژه نیز با اعتبار ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کلنگزنی خواهد شد.
استاندار کردستان از آغاز بخشی از کریدور شمالغرب به جنوبغرب با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان و نیز پروژه انتقال آب از سد قوچم به دهگلان به عنوان طرحهای شاخص یاد کرد و اظهار کرد: پروژه انتقال آب از سد چراغویس به بانه نیز با دستور معاون اول رئیسجمهور آغاز شده و حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.
توسعه حملونقل، لجستیک و مرز؛ پیشرانهای توسعه کردستان
لهونی با تاکید بر نقش حملونقل در توسعه، ادامه داد: بندر خشک و دهکده لجستیک با هدف انتقال کالا از بنادر جنوبی از طریق راهآهن به استان و انجام امور گمرکی، ایجاد خواهد شد.
وی یادآورشد: پروژه کریدور شمالغرب به جنوبغرب در کردستان ۶۹ درصد پیشرفت دارد و بهجز کنارگذر سنندج، تمام قطعات آن به مناقصه گذاشته شده است. تنها در سال گذشته، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص یافت، که برابر با اعتبار چهار سال پیش از آن است.
استاندار کردستان از عقد قرارداد توسعه خط ریلی بیجار–زنجان با اعتبار هزار میلیارد تومان خبر داد و بیانکرد: افزایش پروازهای فرودگاه استان به دو پرواز در روز و توسعه حملونقل ریلی از دیگر اقدامات انجامشده است.
لهونی با اشاره به تأسیس شهرک سلامت در سنندج در زمینی به مساحت ۱۰۵ هکتار، گفت: این پروژه میتواند خدمات سلامت را متمرکز کرده و در جذب گردشگر سلامت نقشآفرین باشد.
دیپلماسی مرزی، تجارت مرزنشینان و سرمایهگذاری صنعتی
وی با اشاره به ظرفیت مرز در توسعه اقتصادی، از برگزاری منظم نشستهای اقتصادی فصلی با اقلیم کردستان عراق و دیدار با نمایندگان روسیه و کره جنوبی برای گسترش روابط اقتصادی خبر داد.
استاندار کردستان اجرای قانون تجارت مرزنشینان را یکی از اقدامات مهم دوران خدمت خود برشمرد و افزود: واردات ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی موجب رونق معیشتی در مناطق مرزی و جذب گردشگر شده است.
لهونی همچنین از مذاکره با شرکت ملی پتروشیمی برای اختصاص زمین جهت احداث پتروشیمی به نام کردستان در جنوب کشور خبر داد و اظهارکرد: سرمایهگذار ترجیحاً خارجی خواهد بود اما نیروی انسانی و حسابهای بانکی، بومی و مستقر در کردستان خواهند بود.
کردستان؛ پیشتاز در کشاورزی و معدن، نیازمند جهش صنعتی
وی کردستان را دومین استان کشور در تولید گندم و نخستین در گندم دیم دانست و ادامه داد: استان در هشت محصول کشاورزی دارای رتبه ملی است و همچنین کردستان جزو پنج استان برتر در حوزه معدن است.
استاندار کردستان با بیان اینکه ۵۷.۷ درصد اقتصاد استان در حوزه خدمات است، این مسأله را نشانهای از مصرفمحور بودن اقتصاد استان دانست و یادآور شد: باید با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت، این ساختار را متوازن کرد.
شوراها و برنامهریزیهای کلان توسعهای
لهونی از تشکیل شورای توسعه استان به ریاست معاون اول رئیسجمهور و عضویت چند وزیر خبر داد و بیان کرد: اجرای قانون تجارت مرزی نیز با طرح در این شورا تسریع شد.
وی به برگزاری روزانه جلسات قرارگاه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با استفاده از اختیارات تفویضشده از سوی رئیسجمهور، توانستهایم علاوه بر تأمین نیازهای استان، بخشی از نیاز استانهای همجوار را نیز پاسخ دهیم.
استاندار کردستان از کلنگزنی هشت پروژه بزرگ با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و افزود: در تمام مسیرهای راهسازی استان، کارگاههای فعال وجود دارد و تاکنون قراردادهایی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در حوزه راهها منعقد شده است.
لهونی با اشاره به تعریف پروژههایی برای هر شهرستان، اظهارکرد: در سنندج، پروژههای قشلاق گریزه و تلهکابین برای توسعه گردشگری تعریف شدهاند.
حمایت از کشاورزان و تبریک به پزشکان
وی از پرداخت ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و ادامه داد: حمایت از کشاورزان وظیفه مسئولان است و همچنین، ضمن تبریک روز پزشک، ایجاد زیرساختهای جدید در حوزه سلامت استان را از اولویتها برشمرد.
استاندارکردستان یادآور شد: مسیر توسعه استان در گرو مشارکت مردم است و سیاست ما همواره این بوده که مردم آثار اقدامات را بهصورت ملموس ببینند، نه صرفاً بشنوند.
نظر شما