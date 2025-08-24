بە گزارش کردپرس شماری از روزنامهنگاران و فعالان مدنی در اعتراض به حمله مسلحانه به منطقه لالهزار، با انتشار بیانیهای خواستار عدم استفاده از سلاح برای حل اختلافات سیاسی شدند و تأکید کردند که ایجاد ترس و وحشت در میان مردم غیرقابل قبول است.
در متن این بیانیه آمده است: «حمله به هتل لالهزار، آوردن تانک و خودروهای زرهپوش و سلاحهای سنگین به شهر برای حل اختلافات سیاسی بین دو گروه، و تجربههای پیشین نشان داده که چنین اقداماتی به جای حل مسئله، منجر به سرکوب، تضعیف عدالت و محدود شدن آزادیها شده و جامعه را به تونلی تاریک هدایت میکند».
فعالان با اشاره به وضعیت گذشته کردستان و محدود شدن صداهای اعتراض، تأکید کردند که هر گونه استفاده از سلاح و تصمیمات حزبی نباید جایگزین روند قانونی و حقوقی شود و رسانهها باید نقش اطلاعرسانی و نظارت را ایفا کنند.
این بیانیه تحت عنوان «نه به ارعاب و سرکوب» منتشر شد و فعالان خواستار حمایت از آن شدهاند.
اسامی برخی امضاکنندگان:
شوان محمد (روزنامهنگار)
توجه: هر فردی میتواند نام خود را به امضا اضافه کند و نسخهای از بیانیه را منتشر نماید.
