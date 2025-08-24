بە گزارش کردپرس شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در اعتراض به حمله مسلحانه به منطقه لاله‌زار، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم استفاده از سلاح برای حل اختلافات سیاسی شدند و تأکید کردند که ایجاد ترس و وحشت در میان مردم غیرقابل قبول است.

در متن این بیانیه آمده است: «حمله به هتل لاله‌زار، آوردن تانک و خودروهای زره‌پوش و سلاح‌های سنگین به شهر برای حل اختلافات سیاسی بین دو گروه، و تجربه‌های پیشین نشان داده که چنین اقداماتی به جای حل مسئله، منجر به سرکوب، تضعیف عدالت و محدود شدن آزادی‌ها شده و جامعه را به تونلی تاریک هدایت می‌کند».

فعالان با اشاره به وضعیت گذشته کردستان و محدود شدن صداهای اعتراض، تأکید کردند که هر گونه استفاده از سلاح و تصمیمات حزبی نباید جایگزین روند قانونی و حقوقی شود و رسانه‌ها باید نقش اطلاع‌رسانی و نظارت را ایفا کنند.

این بیانیه تحت عنوان «نه به ارعاب و سرکوب» منتشر شد و فعالان خواستار حمایت از آن شده‌اند.

اسامی برخی امضاکنندگان:

شوان محمد (روزنامه‌نگار)

عزیز رؤف (نویسنده و استاد دانشگاه)

عبدالرازاق شریف (نویسنده سیاسی)

آسوس هردی (روزنامه‌نگار)

سان ساروان (فعال رسانه‌ای)

لتیف فاتیح فرج (نویسنده)

رزگار مصطفی (نویسنده و پیشمرگه)

کمال رؤف (روزنامه‌نگار)

دلشاد انور (روزنامه‌نگار)

دکتر جعفر علی (استاد دانشگاه)

هاوکار عزت (روزنامه‌نگار)

تاگور زردشت (نویسنده)

هیوا سید سلیم (نویسنده)

زوزک صابیر (روزنامه‌نگار)

هندرن شیخ راغب (روزنامه‌نگار)

گلاوێز همزی (فعال)

کاروان صابیر (روزنامه‌نگار)

کاوەنادر (نویسنده)

مریوان زنددی (فعال)

عثمان زندانی (فعال کارگری)

نهرۆ عاڵای (روزنامه‌نگار)

کارزان فازیل (وکیل)

آرام جمال (نویسنده و فعال فرهنگی)

شورش امین (نویسنده و فعال)

خبات عبدولا (نویسنده)

لتیف شیخ مصطفی (قاضی)

پروا علی (فعال سیاسی و نویسنده)

د کامیل عمر (استاد دانشگاه)

د شیرکو محمد امین (استاد دانشگاه)

نامو مجید (نویسنده)

پیمان عزالدین (نویسنده و نماینده پیشین پارلمان)

گەشە حەفید

ئەڤین نەسرین (روزنامەنگار)

بڕزا رسول احمد (استاد دانشگاه)

عباس قادر عبدولا

بارزان شلال (استاد و شاعر)

شادمان احمد (وکیل)

نبیل موسی (فعال محیط زیست)

ابوبکر هەڵەدنی (نماینده پیشین پارلمان)

صلاح رشید (نویسنده)

تاریق فاتح (دفتر رسانه‌های هاولاتی)

توجه: هر فردی می‌تواند نام خود را به امضا اضافه کند و نسخه‌ای از بیانیه را منتشر نماید.