ناکامی حزب دمکرات در بازداشت خورشید هرکی و تمایلش برای ناکامی اتحادیه میهنی در اعمال قانون

بە گزارش کردپرس یک عضو دورە پنجم پارلمان کردستان به این موضوع اشاره کرده است که حزب دمکرات و نیروهای مسلح آن در مواجهه با خورشید هَرکی و اجرای قانون شکست خوردند. بسیار تلاش کرد کە حزب اتحادیه میهنی و نیروهای امنیتی سلیمانیه نیز نتوانند قانون را به‌طور موفق اعمال کنند، بە همین دلیل بە اتهام پراکنی روی آوردە است.

بە نوشتۀ ولات میدیا، بالامبو محمد، عضو دورۀ پنجم پارلمان کردستان از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد: آنچه در سلیمانیه رخ داد، تلاشی بود برای اجرای قانون، چرا که دادگاه پیش‌تر تصمیم به دستگیری لاهور جنگی گرفته بود و تلاش‌های زیادی انجام شد تا قانون بدون مواجهه مستقیم و استفاده از نیرو اعمال شود. گویا ایشان چنین پنداشتە بود کە او نیز وضعیتی همچون خورشید هَرکی خواهد داشت و نیروهای امنیتی سلیمانیه نخواهند توانست با او مواجه شوند.

وی افزود: حزب دمکرات کردستان بسیار نگران بود که اتحادیه میهنی و نیروهای امنیتی سلیمانیه موفق شوند قانون را به‌طور کامل اجرا کنند و اجازه ندهند کسی از قانون فرار کند؛ وضعیتی کە اکنون در مناطق تحت اختیار حزب دمکرات حاکم است و نتوانستند خورشید هرکی را دستگیر کنند. این وضعیت باعث شد تا جانشین رئیس حزب دمکرات با عنوان و نام دولت اقلیم، ورود کرده و بیانیه‌ای رسمی صادر کند.