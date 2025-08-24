به گزارش کردپرس لاهور طالبانی، رئیس «جبهه خلق»، در حال حاضر در زندان امنیتی سلیمانیه است. آیا دادگاهی می‌شود یا به بریتانیا فرستاده خواهد شد به عنوان یک شهروند بریتانیایی؟ آیا خودش تسلیم شد یا دستگیر شد؟ فرمانده‌ای که در لاله‌زار بود، خودش تسلیم نشد و فرار کرد؟

آغاز ماجرا

ابتدای ماجرا در دو ماه گذشته رخ داد، به ویژه پس از اعتراض‌های سلیمانیه و دخالت نیروهای امنیتی برای جلوگیری از درگیری بیشتر مردم. در آن زمان برخی از رهبران اتحادیه‌ی میهنی نگران آشوب امنیتی بودند، به ویژه تعدادی از مسئولان نظامی اتحادیه گردهم آمدند و نگرانی خود را اعلام کردند. گمان می‌بردند که تلاش برای کودتا و ناآرامی در اتحادیه میهنی وجود دارد و اتحادیه اقدام به اعمال وضعیت امینتی کرد.

یک هفته پیش از حمله به لاله‌زار، نیروهایی وارد منطقه شدند. در ساعت پنج صبح با نیروهای لاله‌زار مواجه شدند، نیروهای لالەزار دو نفر را زخمی کردند و سپس نزدیکان لاهور طالبانی موضوع را به مسئولان امنیتی اطلاع دادند، مسئولان لاله‌زار گفتەاند کە با ارائه عکس و ویدئو از ماجرا، پروندە را بە مسئولان امنیتی سلیمانیە گزارش دادند اما آنها هیچ بازپرسی و اقدامی نکردند.

اما نزدیکان بافل طالبانی مدعی شدند تلاشهایی برای ترور وی انجام شدە و لاهور شیخ جنگی و یک مسئول امنیتی دیگر را متهم کردند کە گویا چند روز پیش از حمله به لاله‌زار، تلاش کردند از طریق پهپاد عملیات ترور بافل طالبانی را انجام دهند، اما لاهور طالبانی این ادعا را رد کرد و گفت که این اقدام از داخل اتحادیه بوده و هیچ ارتباطی با او نداشت. پیش از دستگیری هم لاهور طالبانی گفته بود هدف اصلی، از حمله آن است که دیگر سران اتحادیۀ میهنی را مرعوب سازند زیرا برخی از آنان نگران بودند و آشکارا از سیاستهای بافل طالبانی انتقاد می کردند.

طبق تحقیقات، روز ۲۰ آگوست بافل طالبانی به بغداد رفت و برخی سفارتخانه‌ها به ویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و برخی رهبران سیاسی عراق را از قصد حمله به لاهور طالبانی مطلع کرد. عصر همان روز، او از فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه با نزدیک به ۴۰ خودرو و تعدادی هلی‌کوپتر محافظ منتقل شد و برای مدتی هلی‌کوپترها بر فراز منطقه و بلندی‌های سلیمانیه گشت می‌زدند.

در روز ۲۱ آگوست، بعد از ظهر، نیروها تمام گذرگاهها را محاصره کردند و اجازه ورود و خروج نزدیکان لاهور طالبانی را ندادند. تمامی نیروهای نزدیک بافل طالبانی آماده بودند (ضدترور، کماندو، نیروهای امنیتی) و تجهیزات کامل داشتند. ساعت ۳ صبح ساعت صفر عملیات بود.

در لاله‌زار آماده‌سازی شد. نیروهایی که در لاله زار حضور داشتند حدود ۲۰۰ نیروی امنیتی وزارت داخلۀ اقلیم بودند که همراه با پولاد شیخ جنگی ، ریبوار حامد حاجی خالی و احمد اسف. هیچ از کسانی که خود را طرفدار و داوطلب طرفداری از لاهور طالبانی معرفی کرده بودند در لالەزار حضور نداشتند.

شب عملیات ادامه یافت و بافل طالبانی شخصا در خارج از دباشان سرپرستی عملیات را بر عهده داشت و اتاق عملیات تشکیل شد. لاهور طالبانی با ریاست نیروهای امنیتی تماس گرفت و از او پرسید کە این نیروها بە چە منظور بە محل اعزام شدەاند. رئیس نیروهای امنیتی بە وی اعلام کردە کە حکم بازداشت وی صادر شدە و لازم است کە خود را تسلیم کند. در زمان این گفتگو، بافل طالبانی نیز در اتاق رئیس نیروهای امنیتی حضور دارد و صدای بلند لاهور را شنیده است که تهدید می کرد. بافل طالبانی گوشی تلفن را گرفته و تماس و گفتگو با وی آغاز شده است. در آن شب بیش از ۵ بار با هم صحبت کردند. بافل طالبانی گفته باید خود را تسلیم کنی، لاهور هم در پاسخ گفته است هر کاری از دستتان بر می آید انجام دهید.

ساعت صفر عملیان نزدیک شد و بار دیگر تلاشش شد تا خود را تسلیم کنند اما لاهور طالبانی با یک لایو ویدیویی پاسخ داد که " ایستادەایم و ایستادە هم خواهیم مرد". از این رو، در ساعت ۳:۳۰ صبح درگیری آغاز شد، صدای تیر و انفجار به گوش رسید و بیش از سه ساعت ادامه داشت. نیروها با مقاومت شدید روبه‌رو شدند با ۱۵ تانک و ۱۲۰ خودرو زرهی دەها توپ و خمپارە و پهباد در نبرد شرکت کردند و نیروهای امنیتی نتوانستند پیشروی کنند، بنابراین نقشه عملیات را تغییر دادند و با تعداد زیادی پهپاد انتحاری حملە را از سر گرفتند. سپس نیروهای کوماندو با چند خودرو زرهی ضدگلولە وارد هتل لالەزار شدند. درگیری بسیار تشدید شد. بە گفتە برخی منابع امنیتی کە با خبرگزاری دراومیدیا گفتگو کردند، نیروهای لاهور طالبانی مهمات و فشنگهایشان بە اتمام رسید. لاهور سرگرم پانسمان کردن پای برادرش پولاد بود کە خون زیادی از وی رفتە بود. بە آنها هشدار دادند کە اگر خود را تسلیم نکنند همگی کشتە خواهند شد. در نهایت وهاب حلبچەای وارد ساختمان هتل لالەزار شد و آنها را بازداشت کرد. پولاد شیخ جنگی، ژینو محمد و فینک احمد همراە با لاهور طالبانی دستگیر شدند.

آوات شیخ جنگی

در زمان دستگیری لاهور طالبانی، آوات شیخ جنگی خواهر او نیز حضور داشت. یکی از اعضای خانواده شیخ جنگی به «دراومیدیا» گفته است: «آوات حال بسیار بدی داشت. تلاش زیادی کردند که او را به لاله‌زار نبرند، اما گفت: نمی‌توانم برادرانم را تنها بگذارم. می‌دانم ممکن است آسیبی به من برسد اما باز هم می‌آیم.» به همین دلیل تا پایان نبرد در کنار لاهور طالبانی ماند و حتی هنگام دستگیری و انتقال او نیز حاضر بود. در این میان، آراس شیخ جنگی، هیوا شیخ جنگی و آکو شیخ جنگی (برادران لاهور) خارج از کشور هستند. همسر و فرزندان لاهور طالبانی نیز در آنجا حضور نداشتند و خارج از اقلیم به سر می‌برند.

ریبوار حامد حاجی خالی

درباره دستگیری ریبوار حامد حاجی خالی، بر اساس پیگیری‌های «درو» و گفتگو با مسئولان نزدیک به لاله‌زار و مقامات امنیتی: دپس از بیش از سه ساعت درگیری و تمام شدن مهمات، بعد از دستگیری لاهور طالبانی و برادرش پولاد شیخ جنگی، تلاش زیادی شد که ریبوار خود را تسلیم کند اما او مقاومت کرد و جنگید. سرانجام اتحادیه میهنی با پدرش (حامد حاجی خالی) تماس گرفتند و تهدید کردند اگر ریبوار تسلیم نشود، او را خواهند کشت. بنابراین پدرش با او تماس گرفت و ریبوار در نهایت از طریق پدر خود را تسلیم کرد؛ نه اینکه قبل از درگیری تسلیم شده باشد. چون ریبوار در اوج درگیری و پس از دو ساعت نبرد، در پیامی گفته بود: «پیروز خواهیم شد».

احمد اسف نجات یافت

بر اساس تحقیقات «دراو میدیا»، همه کسانی که در لاله‌زار بودند دستگیر شدند یا خود را تسلیم کردند، به جز احمد اسف، یکی از فرماندهان نزدیک به لاهور طالبانی. او تا آخرین لحظه جنگید و سپس موفق شد فرار کند و تاکنون بازداشت نشده است. امروز احمد اسف در حساب فیسبوک خود نوشت: «من عقاب قلۀ بلند دالانی هستم هرگز مانند زاغ، بە پستی نوک نخواهم زد.»

شمار کشته‌ها و مفقودان

طبق اعلام رسمی اداره آسایش اقلیم (سلیمانیه)، در این درگیری سه نفر از نیروهای امنیتی کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند. در مقابل، گفته می‌شود که از طرف لاله‌زار نیز کشته و زخمی وجود دارد، اما آمار رسمی منتشر نشده است. گزارش‌هایی غیررسمی حاکی است که حدود ۳۰ نفر از نیروهای وابسته به لاهور طالبانی کشته یا زخمی شده‌اند. حتی گفته می‌شود شش نفر از محافظان ویژه لاهور طالبانی کشته شده و پیکرشان مفقود شده است. با این حال، «درو» در گفتگو با مسئولان «جبهە خلق» نقل کرده است که آن‌ها تنها وجود تعدادی زخمی را تأیید کرده‌اند و تاکنون خبر رسمی از کشته‌شدن افراد به دستشان نرسیده است. البتە آراس شیخ جنگی سخن از کشتە شدن ۱۲ تا ۱۵ نیروی لاهور طالبانی در لالەزار گفتە است.

سرنوشت لاهور طالبانی

لاهور طالبانی پس از دستگیری به زندان امنیتی منتقل شد، پولاد شیخ جنگی به بیمارستان منتقل شد و سایر دستگیرشدگان به زندان کانیا گومه رفتند. ژینو محمد و فینک احمد آزاد شدند.

در حال حاضر چند سناریو برای سرنوشت لاهور طالبانی مطرح است؛ ابتدا ماده ۵۶ و پس از درگیری ماده ۴۰۶ مطرح شده است. پیش از شروع درگیری، قاضی صلاح حسن اعلام کرده بود که دادگاه سلیمانیه دستور بازداشت لاهور شیخ جنگی را بر اساس ماده ۵۶ صادر کرده است (که مربوط به ایجاد تهدید علیه امنیت و آرامش عمومی است). اما پس از پایان درگیری، دفتر امنیت اعلام کرد که اتهام دیگر بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق طرح خواهد شد، یعنی قتل عمد کارکنان امنیتی.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، اصرار دارد که باید به دادگاه کشانده شوند زیرا:

نقشه‌ای برای بی‌ثبات‌کردن اقلیم، برهم‌زدن آرامش و تلاش برای کودتا داشته‌اند.

در برابر نیروهای امنیتی ایستاده‌اند.

تعدادی از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرده که نیروهایی که به لاهور طالبانی حمله کردند، نیروهای حزبی اتحادیه میهنی کردستان بودند نه نیروهای دولتی. به این ترتیب، حمله لاله‌زار توسط نیروهای اتحادیه انجام شد و ریاست دولت اقلیم از آن مطلع نبود. این در حالی است که گفته شده، اتحادیه میهنی، حزب دمکرات کردستان را در جریان قرار داده بود و این اقدام به صورت هماهنگ شده صورت گرفت اما دراومیدیا در این خصوص با یک مسئول حزب دمکرات کردستان گفتگو کرد و این مسئول گفته است که حزب دمکرات هیچ ارتباطی با این رویداد نداشته و نه تنها حزب دمکرات بلکه نیچروان بارزانی که فرمانده کل نیروهای مسلح اقلیم است و مسرور بارزانی که رئیس دولت و شورای امنیت است هیچ کدام اطلاعی از این تحرکات نداشتند. بنابراین این نیروها نه تحت فرمان دولت و نه حزب هستند حتی از قباد طالبانی که معاون نخست وزیر است فرمان نمی پذیرند، بلکه مستقیم تحت فرمان بافل طالبانی، رئیس اتحادیۀ میهنی کردستان بودند و از او فرمان پذیرفتند.

لاهور طالبانی و برادرش پولاد شیخ جنگی گذرنامه بریتانیا دارند و بریتانیایی‌ها نیز وارد ماجرا شده‌اند. به گفته منابع، آنها با بافل طالبانی گفت‌وگو کرده‌اند چون این دو نفر شهروند بریتانیا هستند. بر اساس پیگیری‌ها، بافل طالبانی اصرار داشته است که باید محاکمه شوند و مسئول قتل شناخته شوند. اما پیشنهادی دیگر هم مطرح شده که اگر تعهد دهند فعالیت سیاسی نکنند، به بریتانیا بازگردند و در آنجا زندگی کنند؛ چرا که پیش‌تر نیز بافل طالبانی خواستار خروج لاهور از اقلیم و ترک سیاست در کردستان شده بود. با این حال، تمام نشانه‌ها حکایت از آن دارد که لاهور طالبانی و پولاد شیخ جنگی محاکمه و محکوم خواهند شد.

در مورد سرنوشت «جبهه خلق»، شادمان ملا حسن، یکی از رهبران آن، اعلام کرد که جبهه خلق به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در فرایند سیاسی حضور خواهد داشت.