سروە عبدالواحد: وضعیت سلامتی شاسوار عبدالواحد در زندان وخیم گزارش شدە است

بە گزارش کردپرس سروه عبدالواحد روز (شنبه ۲۳ اوت ۲۰۲۵) در بیانیه‌ای گفت: «اطلاعاتی به ما رسیده که وضعیت سلامتی شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، در زندان وخیم شده است. در حالی که حزب طالبانی با نقض قانون مانع ملاقات خانواده و دوستان او می‌شود.»

او افزود: «این رفتار غیرقانونی و غیردموکراتیک به‌روشنی تأیید می‌کند که پرونده به‌طور کامل سیاسی است و جامعه نباید در برابر چنین پیش‌روی‌های خطرناکی سکوت کند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که در شامگاه ۱۲ اوت، نیروهای اتحادیه میهنی کردستان به منزل شاسوار عبدالواحد حمله کرده و او را بازداشت کردند؛ در حالی که بە نوشتۀ سایت NRT تاکنون هیچ مدرک محکمه‌پسندی در دادگاه سلیمانیه علیه او ارائه نشده است.