۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۵

سروە عبدالواحد: وضعیت سلامتی شاسوار عبدالواحد در زندان وخیم گزارش شدە است

سروە عبدالواحد: وضعیت سلامتی شاسوار عبدالواحد در زندان وخیم گزارش شدە است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق اعلام کرد: جلوگیری از ملاقات با رهبر جنبش نسل نو نشان می‌دهد که پرونده او کاملاً سیاسی است و جامعه در برابر چنین رفتارهایی نباید سکوت کند.

بە گزارش کردپرس سروه عبدالواحد روز (شنبه ۲۳ اوت ۲۰۲۵) در بیانیه‌ای گفت: «اطلاعاتی به ما رسیده که وضعیت سلامتی شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، در زندان وخیم شده است. در حالی که حزب طالبانی با نقض قانون مانع ملاقات خانواده و دوستان او می‌شود.»

او افزود: «این رفتار غیرقانونی و غیردموکراتیک به‌روشنی تأیید می‌کند که پرونده به‌طور کامل سیاسی است و جامعه نباید در برابر چنین پیش‌روی‌های خطرناکی سکوت کند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که در شامگاه ۱۲ اوت، نیروهای اتحادیه میهنی کردستان به منزل شاسوار عبدالواحد حمله کرده و او را بازداشت کردند؛ در حالی که بە نوشتۀ سایت NRT تاکنون هیچ مدرک محکمه‌پسندی در دادگاه سلیمانیه علیه او ارائه نشده است.

کد خبر 2787944

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha