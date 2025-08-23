۱۳ نفر بر اثر ۲ حادثه رانندگی در کردستان مصدوم شدند

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: اولین حادثه ساعت ۱۹:۰۳ امروز در محور کامیاران ـ توبره‌ریز رخ داد که بر اثر برخورد ۲ دستگاه پژو پارس و دنا، ۸ نفر مصدوم شدند.

وی اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام و مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان سینا کامیاران منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افزود: دومین حادثه نیز در ساعت ۱۹:۲۷ و در محور دهگلان رخ داد که در پی برخورد یک دستگاه پراید، پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تراکتور، ۵ نفر دچار مصدومیت شدند.

هدایی ادامه داد: پس از حضور سریع ۳ تیم عملیاتی اورژانس و انجام اقدامات درمانی اولیه، تمامی مصدومان به بیمارستان شهدا دهگلان انتقال یافتند.