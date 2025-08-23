کمیسیون: اگر دادگاه حکم زندان لاهور جنگی را صادر کند، او از ریاست حزب کنار گذاشته خواهد شد

به گزارش کردپرس یک منبع در کمیسیون عالی مستقل انتخابات فدرال اعلام کرده است که بر اساس قانون احزاب در عراق، هر نامزد یا رئیس حزبی که حکم قضایی علیه او صادر شود، از سمت خود کنار گذاشته میشود و از حزب خواسته میشود فرد دیگری را جایگزین او کند.
کمیسیون تأکید کرده است که کنار گذاشتن لاهور جنگی تاثیری بر «فهرست نامزدهای جبهه خلق» و دیگر نامزدهای این فهرست نخواهد داشت و آنها میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
همچنین، کمیسیون اشاره کرده است که برای اعمال این اقدامات، باید پرونده رسمی علیه لاهور جنگی بورهان ثبت شود.
این اظهارات پس از آن بیان میشود که شب گذشته، با دستور دادگاه و پس از یک درگیری، نیروهای امنیتی اتحادیۀ میهنی کردستان، لاهور جنگی بورهان و دو برادرش را در سلیمانیه دستگیر کردند.
نظر شما