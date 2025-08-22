آنچه در سلیمانیه رخ داد؛ سناریوهای محتمل دربارۀ سرنوشت لاهور شیخ جنگی

به گزارش کردپرس روز جمعه ۲۲ مرداد ۲۰۲۵، پس از نبردی شدید در منزل و مقر اصلی جبهه خلق نزدیک هتل لالهزار در شهر سلیمانیه، عملیات امنیتی برای بازداشت لاهور شیخ جنگی و دو برادرش، پولاد و آسو شیخ جنگی، به پایان رسید. همچنین چند نفر دیگر از نزدیکان و محافظان آنها بازداشت شدند.
در جریان این رویارویی، چهار نفر کشته شدند که سه نفر از نیروهای امنیتی بودند (یک نیروی ضدترور، یک کماندو و یک نیروی دستگاه امنیت) و یک نفر دیگر در لالهزار جان باخت.
با دستگیری لاهور شیخ جنگی اکنون سه رهبر حزبی (لاهور شیخ جنگی رئیس جبهه خلق، شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو و آرام قادر رئیس پیشین حزب همپیمان) هماکنون در زندان سلیمانیه به سر میبرند.
-
لاهور شیخ جنگی رئیس جبهه خلق که دارای ۲ کرسی در پارلمان کردستان است، امروز پس از کنترل لالەزار ـ مقر اصلی جبهه خلق ـ دستگیر شد. او اکنون در زندان «کانی گۆ» زندانی است و قرار است بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق محاکمه شود.
-
شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو که دارای ۱۵ کرسی در پارلمان کردستان و ۹ کرسی در پارلمان عراق است، در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ با حکم قاضی دستگیر شد. او روز پنجشنبه به دادگاه معرفی و سپس تصمیم گرفته شد در ۲۸ آگوست محاکمه شود. پیشتر بهصورت غیابی به ۶ ماه زندان محکوم شده بود. در حال حاضر او در بازداشتگاه و مرکز انتقال پلیس در مقر فرماندهی «معسکر سلام» نگهداری میشود.
-
آرام قادر رئیس پیشین حزب همپیمان ملی در ۱۰ ژوئیه گذشته در سلیمانیه بازداشت شد. با این حال، تاکنون دلیل بازداشت او مشخص نشده و روشن نیست که در کدام زندان نگهداری میشود.
پایان درگیری و کنترل منطقه
پس از پایان نبرد، لاهور شیخ جنگی و برادرانش تحویل مقامات دادگاه شدند. ساعت ۹ صبح، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، از هتل لالهزار بازدید کرد و منطقه را بررسی کرد. اکنون هتل لالهزار و تمام ساختمانهای اطراف بهطور کامل توسط نیروهای امنیتی کنترل میشوند.
رسانههای نزدیک به اتحادیه میهنی تصاویر بیش از ۴۸ نفر بازداشتشده را منتشر کردند. بر اساس اطلاعات موجود، کل نیروهای لاهور شیخ جنگی ۷۷ نفر بودهاند و آنهایی که در عملیات دستگیر نشدند، پیشتر منطقه را ترک کرده بودند.
جزئیات حادثه
در عصر پنجشنبه، نیروهای زیادی اطراف هتل لالهزار مستقر شدند، محل اقامت لاهور شیخ جنگی بود. نیروهای امنیتی درخواست تحویل او را طبق دستور دادگاه کردند، اما او مخالفت کرد. حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد، درگیری شدیدی بین دو طرف آغاز شد و صدای تیراندازی کلاشنیکف، BKC و خمپاره به گوش رسید. در یک پیام ویدیویی که پیش از شروع درگیری منتشر شد، لاهور شیخ جنگی اعلام کرد: «ما ایستاده میمیریم و تا پای جان میایستیم.» همزمان، پنج پهپاد علیه نیروهای اتحادیه میهنی استفاده شد؛ دو پهپاد به واحدهای ۷۰ و سه پهپاد به خانه مام جلال در دباشان که محل اقامت بافل طالبانی بود، شلیک شدند و همه ساقط شدند.
پایه قانونی و اتهامات
رئیس پلیس سلیمانیه اعلام کرد که دستور بازداشت از سوی دادگاه تحقیقات امنیتی سلیمانیه صادر شده است، بر اساس ماده ۵۶ قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹. این ماده مربوط به تجمع چند نفر برای ارتکاب جرم است. پس از درگیری، ممکن است اتهامات دیگری نیز به آنها اضافه شود، بر اساس مواد ۲۳۰ و ۲۴۱ قانون مجازات که مربوط به مقابله با نیروهای امنیتی با سلاح و عدم اجرای دستورات دادگاه است. علاوه بر این، طبق ماده ۱۰۱ قانون مجازات، هر مالی که مستقیماً در جرم استفاده شود، از جمله اسلحه، خودرو، تجهیزات و دفاتر اطلاعرسانی، توقیف میشود. ماده دیگری مربوط به قتل نیروهای امنیتی است (ماده ۴۰۶/۱-ب).
واکنشها
-
دفتر لاهور شیخ جنگی: در اطلاعیهای صبح جمعه اعلام کرد که عملیات «توطئه بزرگ» بوده و انتقادهایی به گردهمآوری «نیروهای زیاد» داشته است.
-
دکتر هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه: از همه طرفها خواست برای پایان دادن به وضعیت همکاری کنند و تأکید کرد که «جنگ هیچ مشکلی را حل نمیکند، فقط مشکلات را پیچیدهتر میکند.»
-
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان: نگرانی خود را اعلام کرد و گفت که این درگیریها امنیت اقلیم را تهدید میکند و مشکلات باید از طریق قانونی حل شوند.
-
صلاحالدین بهاء الدین، دبیر کل اتحاد اسلامی کردستان: نگرانی خود از حوادث صبح امروز در سلیمانیه اعلام کرد و افزود: «در حالی که مردم منتظر حقوق خود هستند، افزایش اقدامات امنیتی و ریختن خون، قابل قبول نیست.»
-
گروه مستقل حقوق بشر: ضمن رصد رویداد، اعلام کرد: «دستور بازداشت فقط باید توسط پلیس اجرا شود، نه نیروهای مخالف تروریسم یا گروههای دیگر.»
-
ریاست اقلیم کردستان: ریاست اقلیم کردستان با صدور بیانیهای رسمی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان و آرزوی بهبود سریع برای مجروحان، بر اهمیت رعایت قانون و دوری از خشونت در حلوفصل اختلافات تأکید کرد. در بیانیۀ ریاست اقلیم کردستان آمده است: پیرو رویداد ناخواسته صبح امروز در سلیمانیه که متأسفانه شماری قربانی بر جای گذاشت، بار دیگر بر حاکمیت قانون، حفظ امنیت و آرامش شهر و پاسداشت جان و مال شهروندان تأکید میکنیم. لازم است تمامی مشکلات و اختلافات از مسیر قانون و به دور از خشونت حلوفصل شوند.
-
سفارت آمریکا در عراق: سفارت ایالات متحده در بغداد و نمایندگی این کشور در عراق با انتشار بیانیەای اعلام کرد که تحولات اخیر سلیمانیه را با دقت تحت نظر دارد. در این بیانیه تأکید شده است: «هرگونه اقدام خشونتآمیز که سلامت و امنیت عمومی را به خطر بیندازد، محکوم است.» سفارت همچنین از تمامی طرفها خواست تا خویشتنداری نشان دهند و از گسترش خشونت خودداری کنند.
-
یونامی: نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) اعلام کرد: «ما از کشته و زخمی شدن شهروندان در پی درگیریهای اخیر عمیقاً متأسفیم و از همه طرفها میخواهیم از اقداماتی که جان غیرنظامیان را به خطر میاندازد اجتناب کنند. احترام به حقوق بشر و تضمین روند قضایی عادلانه و بیطرفانه مطابق با قانون اساسی ضروری است.»
-
دادگاه سلیمانیه: قاضی صلاح حسن، معاون رئیس دادگاه سلیمانیه و سخنگوی این دادگاه، در گفتوگو با شبکه روداو درباره درگیری هتل لالهزار گفت: «متأسفانه در نتیجه اقدامات غیرقانونی و مقاومت مسلحانه لاهور شیخ جنگی و افراد همراه او که حکم بازداشتشان صادر شده بود، تعدادی از نیروهای امنیتی شهید شدند.» او تأکید کرد: «لازم بود متهمان بدون هیچگونه مقاومت خود را تسلیم میکردند، اما متأسفانه برخلاف قانون عمل کردند و در برابر نیروها ایستادند.»
-
سازمان امنیت اقلیم کردستان: سازمان امنیت اقلیم کردستان در بیانیهای اعلام کرد: صبح جمعه، ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی سلیمانیه در محله سرچنار سلیمانیه، به هتل لالهزار، محل اقامت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق، یورش بردند. به گزارش بیانیه سازمان امنیت، این عملیات پس از صدور حکم بازداشت «لاهور جنگی بورهان و چند متهم دیگر» از سوی دادگاه تحقیقات امنیتی بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق انجام شد.
-
کنسولگری بریتانیا: کنسولگری بریتانیا در روز جمعه ۲۲ اوت ۲۰۲۵ به شبکه تلویزیونی رووداو، گفته است: «ما نگران جانباختن شهروندان در سلیمانیه در شب گذشته هستیم و با خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان ابراز همدردی میکنیم.» کنسولگری همچنین تأکید کرده است: «بریتانیا از مقامات ذیربط میخواهد اطمینان دهند که اجرای قانون بر پایه اصول عدالت شفاف و بیطرفانه صورت گیرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «ما همچنان اوضاع را از نزدیک رصد میکنیم.»
سرنوشت لاهور شیخ جنگی
بر اساس اطلاعات غیررسمی، پیشتر شایعاتی درباره کودتای احتمالی علیه بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، منتشر شده بود. برخی گروهها پیشتر دستگیر شده و قصد کودتا داشتند که این پرونده به مدت یک هفته ثبت شده بود.
به گفته منابع، عراق، اقلیم کردستان و طرفهای آمریکایی و اروپایی از این وضعیت آگاه شدهاند و نگرانیهایی در داخل اتحادیه وجود دارد. همچنین گفته میشود که لاهور شیخ جنگی یک هفته تحت نظر بوده و تلاش کرده خانواده و فرزندانش از اقلیم کردستان خارج شوند، اما در فرودگاه سلیمانیه متوقف شدهاند و اجازه سفر پیدا نکردند.
بر اساس اطلاعات موجود، لاهور شیخ جنگی در ساعات اولیه شب سوم اطمینان داشت که بازداشت خواهد شد، به همین دلیل در ساعت ۳:۳۰ بامداد اقدام به حذف و پاک کردن پیامها و گروههای تلگرامی و دیگر شبکه های اجتماعی کردهاند و تنها یک گروه واتساپی باقی مانده که خارج از لالهزار و در اروپا فعالیت میکند.
یک منبع امنیتی اعلام کرد لاهور شیخ جنگی و دو برادرش در درگیریهای سلیمانیه دستگیر شدند، سپس به دباشان منتقل شده و نزد بافل طالبانی در بازداشت به سرمیبرند. برادران لاهور شیخ جنگی که بازداشت شدند، پولاد شیخ جنگی و آسو شیخ جنگی هستند. بر اساس اطلاعات موجود، پولاد شیخ جنگی در حالی بازداشت شد که زخمی بود.
سناریوهای محتمل
-
لاهور شیخ جنگی محاکمه خواهد شد و تمام اتهامات یک به یک بررسی و منجر به حکم زندان میشود.
-
سناریوی دیگر این است که ترتیب خروج او و برادرانش از اقلیم کردستان داده شود (با امکان دریافت تابعیت بریتانیا) و بازگشت آنها تحت محدودیت قرار گیرد.
-
همچنین ممکن است خانواده او، از جمله همسر و فرزندانش که تحت مراقبت هستند، به اروپا منتقل شوند.
