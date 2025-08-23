تسهیلات ۲ میلیارد ریالی به مغازه داران حادثه دیده پاساژ آشنا در سنندج پرداخت می شود

به گزارش کرد پرس، چنگیز علیپور در گفتگو با خبرنگاران، گفت: بانک سپه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در خصوص حمایت مالی از آسیب دیدگان آتش سوزی اخیر پاساژ آشنا سنندج با پرداخت تسهیلات فوری و بدون میانگین حساب و حتی داشتن هر گونه حسابی در بانک سپه تا سقف ۲ میلیارد ریال به منظور احیا و بازسازی کسب و کارشان تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: کسبه و مغازه داران پاساژ آشنا که اخیرا دچار اتش سوزی شده بودند می توانند با مراجعه به گروه کسب و کار بانک سپه منطقه کردستان مراجعه کنند و از تسهیلات فوری این بانک بهره مند شوند.