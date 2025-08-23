۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰

مدیر شعب بانک سپه منطقه کردستان اعلام کرد:

تسهیلات ۲ میلیارد ریالی به مغازه داران حادثه دیده پاساژ آشنا در سنندج پرداخت می شود

تسهیلات ۲ میلیارد ریالی به مغازه داران حادثه دیده پاساژ آشنا در سنندج پرداخت می شود

سرویس کردستان ـ مدیر شعب بانک سپه منطقه کردستان گفت: در پی حادثه آتش سوزی اخیر پاساژ آشنا سنندج ضمن ابراز همدردی با کسبه آسیب دیده بانک سپه به هر کدام از این کسبه تا سقف ۲ میلیارد ریال بدون نیاز به داشتن حساب قبلی برای احیای کسب و کار انان تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

به گزارش کرد پرس، چنگیز علیپور در گفتگو با خبرنگاران، گفت: بانک سپه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در خصوص حمایت مالی از آسیب دیدگان آتش سوزی اخیر پاساژ آشنا سنندج با پرداخت تسهیلات فوری و بدون میانگین حساب و حتی داشتن هر گونه حسابی در بانک سپه تا سقف ۲ میلیارد ریال به منظور احیا و بازسازی کسب و کارشان تسهیلات پرداخت خواهد کرد. 

وی افزود: کسبه و مغازه داران پاساژ آشنا که اخیرا دچار اتش سوزی شده بودند می توانند با مراجعه به گروه کسب و کار بانک سپه منطقه کردستان مراجعه کنند و از تسهیلات فوری این بانک بهره مند شوند.

کد خبر 2787908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha