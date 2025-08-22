بازداشت دو شهروند ایرانی با محموله مواد مخدر در شکم در ترکیه

به گزارش کردپرس، نیروهای پلیس استان قارص در عملیاتی علیه قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر، دو شهروند ایرانی را در یک اتوبوس مسافربری در شهرستان سوسوز بازداشت کردند. بررسی‌های پزشکی نشان داد یکی از متهمان ۲۰۳ گرم ماده مخدر صنعتی را در معده و روده‌های خود جاساز کرده است.

به گزارش منابع امنیتی ترکیه، تیم‌های مبارزه با جرایم مواد مخدر اداره پلیس استان قارص پس از دریافت گزارشی مبنی بر انتقال مواد مخدر به این استان، عملیاتی را در شهرستان سوسوز ترتیب دادند. در جریان این عملیات، مأموران یک اتوبوس مسافربری با پلاک ۵۳ را متوقف کرده و دو تبعه ایرانی به نام‌های جعفر. آ. (۴۲ ساله) و امیر رافعی. س. (۳۴ ساله) را دستگیر کردند.

در بازرسی اولیه از وسایل و لباس‌های این افراد، هیچ ماده مخدری کشف نشد. با این حال، به دلیل مشکوک بودن وضعیت جسمانی یکی از متهمان، هر دو به بیمارستان دولتی حارکانی منتقل شدند. بررسی‌های پزشکی نشان داد که امیر رافعی. س. در معده و روده‌های خود ۷ بسته حاوی ۲۰۳/۰۲ گرم ماده مخدر صنعتی متامفتامین (کریستال) جاساز کرده است.

این بسته‌ها با انجام عمل جراحی از بدن متهم خارج شد. در ادامه، هر دو مظنون به دادگاه معرفی شدند و پس از تکمیل مراحل قضایی، به اتهام «تولید و قاچاق مواد مخدر یا محرک» بازداشت و به زندان منتقل شدند.