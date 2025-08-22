بیانیه ریاست جمهوری عراق درباره درگیری در سلیمانیه

ریاست جمهوری عراق در واکنش به تحولات اخیر در اقلیم کردستان عراق بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که ریاست جمهوری با نگرانی رویدادهای ناگوار در شهر سلیمانیه که در پی آن چند تن از نیروهای امنیتی شهر به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر مجروح شدند را دنبال کرده است.

این بیانیه افزود ما بر ضرورت خویشتنداری و پایبندی به اقدامات قانونی و قضایی مطابق با قانون اساسی و به دور از خشونت که موجب تحکیم اصول عدالت و حفظ امنیت شهروندان و ثبات آن‌ها می‌شود، تاکید می‌کنیم.

ریاست جمهوری عراق در پایان این بیانیه مراتب تسلیت و همدردی خود با خانواده‌های قربانیان را اعلام و برای مجروحان شفای عاجل طلب کرد.

صبح امروز نیروهای امنیتی در سلیمانیه به سوی هتل لاله‌زار رفتند تا حکم بازداشتی که از سوی دادگاه صادر شده بود، اجرا کنند.

پس از چهار ساعت درگیری، لاهور شیخ جنگی به همراه دو برادرش خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند و در ادامه درگیری‌ها نیز متوقف شد.

جلال شیخ ناجی، رئیس دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق نیز در واکنش به حوادث صبح روز جمعه در سلیمانیه اعلام کرد: قانون باید برتر باشد و خون همرزمان ما در نیروهای امنیتی هدر نخواهد رفت.

پیش از این نیز ریاست اقلیم کردستان عراق در واکنش به درگیری سلیمانیه بر حاکمیت قانون و حفظ امنیت و ثبات شهر و حفظ جان و دارایی شهروندان تاکید کرد.

گفتنی است لاهور شیخ جنگی پیشتر رئیس مشترک اتحادیه میهنی کردستان بود، اما در ژوئیه ۲۰۲۱ به‌دلیل اختلافات شدید درون حزبی با تصمیم بافل طالبانی از سمت خود برکنار شد.