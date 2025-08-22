واکنش وزارت خارجه ترکیه به تنش در سلیمانیه: ماجرا را دنبال می کنیم

به گزارش کردپرس، شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق روز گذشته صحنه تنش و درگیری امنیتی بود. ماجرا پس از آن آغاز شد که مقامات قضایی علیه لاهور شیخ جنگی، رهبر جبهه خلق و رئیس مشترک پیشین اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی)، حکم بازداشت صادر کردند. به دنبال این تصمیم، نیروهای امنیتی به محل اقامت او یورش بردند و ورودی‌ها و خروجی‌های شهر تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت.

گزارش‌ها حاکی است که جنگی از تسلیم شدن به نیروهای امنیتی خودداری کرده و این موضوع به درگیری مسلحانه انجامیده است. این درگیری حدود چهار ساعت ادامه یافت و در نهایت، لاهور شیخ جنگی به همراه برادرانش پولاد و آسو شیخ جنگی بازداشت شدند. در جریان این حوادث، آسو شیخ جنگی نیز زخمی شد.

در پی این تحولات، وزارت خارجه ترکیه به سرعت واکنش نشان داد. اونجو کچلی، سخنگوی وزارت خارجه، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «رویدادهای سلیمانیه را از منظر ثبات و آرامش عراق و همچنین امنیت جانی شهروندان‌مان به دقت دنبال می‌کنیم. کنسولگری ما در اربیل نیز از طریق تماس با مقامات محلی، تدابیر لازم برای حفظ امنیت اتباع ترکیه را فراهم کرده است.»