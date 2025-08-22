به گزارش کردپرس صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت که پس از حوادث تاسف بار در استان سلیمانیه، دولت فدرال عراق بر لزوم پایبندی طرف های ذیربط به اتخاذ اقدامات قانونی و قضایی براساس احکام قانون اساسی و در راستای اصول عدالت و حاکمیت قانون تاکید می‌کند.

خبرگزاری رسمی عراق نوشت: النعمان افزود که دولت فدرال همچنین بر اهمیت اجرای این اقدامات با بی طرفی و شفافیت کامل به دور از مظاهر مسلحانه یا تلاش برای ارعاب شهروندان تاکید کرد و گفت که اجرای قانون باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسان و حقوق آن حفظ شود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح در عراق گفت که دولت فدرال از طریق نهادهای قانونی و امنیتی از هیچ تلاشی برای جلوگیری از فتنه و تقویت صلح در جامعه و تحکیم ثبات دریغ نخواهد کرد.

النعمان در پایان بیان کرد که منافع استان سلیمانیه و امنیت مردم آن و امنیت اقلیم و سراسر عراق بر هر ملاحظه‌ای ارجحیت دارد.

پیش از این نیز ریاست اقلیم کردستان عراق در واکنش به درگیری سلیمانیه بر حاکمیت قانون و حفظ امنیت و ثبات شهر و حفظ جان و دارایی شهروندان تأکید کرد.

صبح امروز نیروهای امنیتی در سلیمانیه به سوی هتل لاله‌زار رفتند تا حکم بازداشتی که از سوی دادگاه صادر شده بود، اجرا کنند.

پس از چهار ساعت درگیری، لاهور شیخ جنگی به همراه دو برادرش خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند و در ادامه درگیری‌ها نیز متوقف شد.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که درگیری‌ها در سلیمانیه، امنیت اقلیم کردستان را تهدید می‌کند و باید فورا متوقف شود.

جلال شیخ ناجی، رئیس دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق نیز در واکنش به حوادث صبح روز جمعه در سلیمانیه اعلام کرد: قانون باید برتر باشد و خون همرزمان ما در نیروهای امنیتی هدر نخواهد رفت.

در مورد تلفات جانی این درگیری، تاکنون مرگ چهار نفر تأیید شده است؛ سه نفر از کارکنان نیروهای امنیتی و یکی از محافظان لاهور شیخ جنگی که رئیس بخش مردمی بود.