بیانیه سازمان امنیت اقلیم: بازداشت لاهور شیخ جنگی با سه کشته و 19 زخمی

به گزارش کردپرس سازمان امنیت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: صبح جمعه، ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی سلیمانیه در محله سرچنار سلیمانیه، به هتل لاله‌زار، محل اقامت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق، یورش بردند.

به گزارش بیانیه سازمان امنیت، این عملیات پس از صدور حکم بازداشت «لاهور جنگی بورهان و چند متهم دیگر» از سوی دادگاه تحقیقات امنیتی بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق انجام شد.

سازمان امنیت اعلام کرد که پیش از آغاز عملیات، «تلاش‌های فراوانی» برای خودداری از درگیری و همکاری داوطلبانه افراد از طریق تماس تلفنی و بلندگو صورت گرفت، اما آنان پاسخ ندادند و اعلام کردند که دارای گروه‌های مسلح هستند و در برابر نیروهای امنیتی مقاومت خواهند کرد.

در بیانیه آمده است که پس از مقاومت بازداشت‌شدگان، «آنان به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و درگیری بیش از سه ساعت ادامه داشت که طی آن سه نفر از کارکنان امنیتی شهید و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند».

سازمان امنیت اقلیم کردستان همچنین به شهروندان اطمینان داد که «وضعیت در سلیمانیه آرام شده و شهروندان می‌توانند به‌طور امن در خیابان‌ها تردد کنند».

در بخشی از این بیانیه آمده است: «آرامش در سلیمانیه خط قرمز است و اجازه نخواهیم داد هیچ گروه مسلح یا غیرقانونی موجب خدشه به امنیت اقلیم شود».

سازمان امنیت اقلیم کردستان تأکید کرده است که این روند بر اساس تصمیم دادگاه و اجرای قانون بوده و هیچ گروه مسلح یا غیرقانونی نمی‌تواند امنیت اقلیم را تهدید کند. وضعیت در سلیمانیه اکنون آرام است و شهروندان می‌توانند بدون نگرانی در خیابان‌ها تردد کنند.