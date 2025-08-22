به گزارش کردپرس، کنسولگری بریتانیا در روز جمعه ۲۲ اوت ۲۰۲۵ به شبکه تلویزیونی رووداو، گفته است: «ما نگران جان‌باختن شهروندان در سلیمانیه در شب گذشته هستیم و با خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان ابراز همدردی می‌کنیم.»

کنسولگری همچنین تأکید کرده است: «بریتانیا از مقامات ذی‌ربط می‌خواهد اطمینان دهند که اجرای قانون بر پایه اصول عدالت شفاف و بی‌طرفانه صورت گیرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «ما همچنان اوضاع را از نزدیک رصد می‌کنیم.»

صبح امروز ۲۲ آگوست، نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی کردستان برای دستگیری لاهور شیخ جنگی به هتل لاله‌زار در سلیمانیه یورش بردند و پس از بیش از سه ساعت درگیری، وی و برادرانش بازداشت شدند.

در این درگیری چهار نفر کشته شدند؛ سه نفر از آنان نیروهای امنیتی و یک نفر از افراد وابسته به لاهور شیخ جنگی بود.