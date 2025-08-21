تاکید گیر پدرسن بر لزوم اجرای توافق ١٠ مارس میان دولت موقت سوریە و SDF

به گزارش کردپرس، «گیر پدرسن» نماینده‌ ویژه‌ سازمان ملل متحد در امور سوریه با ابراز امیدواری برای بهبود روابط میان نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) و دولت موقت سوریه، بر لزوم اجرای توافق ۱۰ مارس پیش از پایان سال جاری میلادی تأکید کرد.

به نوشته کردستان ۲۴، شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه، ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، در نشستی به بررسی آخرین تحولات سوریه پرداخت.

«گیر پدرسن» نماینده‌ ویژه‌ سازمان ملل در امور سوریه، در این نشست ضمن ابراز امیدواری برای پیشرفت در روابط میان SDF و دولت دمشق، گفت: «مهم است که توافق ۱۰ مارس پیش از پایان سال جاری اجرا شود.»

وی همچنین با اشاره به اینکه تروریست‌های خارجی تهدیدی بزرگ برای امنیت سوریه محسوب می‌شوند، افزود که مقامات این کشور بر تعهد خود برای اتخاذ تمام اقدامات لازم علیه این گروه‌ها تأکید کرده‌اند.

پدرسن در رابطه با وضعیت استان سویداء گفت: «دولت کنونی سوریه مسئول تنش‌ها و ناآرامی‌های سویداء است. ما ویدئوهایی را که در آن‌ها یک غیرنظامی به شکلی وحشیانه در یکی از بیمارستان‌های این استان کشته می‌شود، محکوم می‌کنیم.» وی افزود که کمیته‌ای موقت برای تحقیق در این خصوص تشکیل شده و گزارش آن باید به صورت علنی منتشر و عاملان آن محاکمه شوند.

نماینده‌ ویژه‌ سازمان ملل در پایان بر لزوم حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و ادغام تمام نیروهای نظامی در چارچوب وزارت دفاع این کشور تأکید کرد.