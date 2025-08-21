به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش‌ها، حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق به اتهام «تروریسم» صادر شده است.

به نوشته دراو میدیا، همزمان نیروهای زیادی در ایستگاه های ایست و بازرسی و ورودی‌های سلیمانیه (از جمله عربت، تاسلوجه و میرگەپان) مستقر شده‌اند.

منابع نزدیک به لاهور شیخ جنگی می‌گویند اگرچه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به او داده نشده، اما اطلاعاتی به دست آن‌ها رسیده که حکم بازداشت وی با این ادعا صادر شده که قصد «کودتا در داخل اتحادیه میهنی کردستان» را داشته است.

به گفته این منابع، استقرار نیروها در گذرگاه‌های سلیمانیه با هدف جلوگیری از ورود احتمالی هواداران و پشتیبانان لاهور شیخ جنگی از دیگر شهرها به سلیمانیه صورت گرفته است.