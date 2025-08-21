آغاز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شاسوار عبدالواحد

به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، محاکمه شاسوار عبدالواحد، با تشویق و دست‌زدن حاضران در دادگاه سلیمانیه آغاز شد.

شب ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ نیروهای پلیس سلیمانیه، شاسوار عبدالواحد را در منزلش بازداشت کردند. چند ساعت بعد سخنگوی پلیس در نشست خبری اعلام کرد که بازداشت وی بر اساس حکم دادگاه انجام گرفته است.

این اقدام با واکنش تند اعضای جنبش نسل نو مواجه شد. نمایندگان این جنبش بازداشت شاسوار عبدالواحد را اقدامی سیاسی خواندند و تأکید کردند این پرونده در واکنش به ویدیویی ساخته شده که شاسوار عبدالواحد در آن هشدار داده بود اگر توافقات سیاسی تا هفته آینده اجرا نشود، جنبش نسل نو «گام عملی» برخواهد داشت.

پیشتر ریبوار اورحمان، عضو فراکسیون جنبش نسل نو در مجلس عراق، در نشستی خبری گفت: «رئیس جنبش نسل نو برای حضور در برابر قاضی آماده بود، اما او به شکل غیرقانونی به مکان نامعلومی منتقل شد.» او خطاب به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی افزود: «پیام ما این است که چه شاسوار عبدالواحد باشد و چه نباشد، نسل نو با تمام توان در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد.»