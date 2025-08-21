۲۲۸۸ میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های کردستان پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: میزان پرداختی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی با تأکید بر اینکه این منابع مالی نقش مستقیمی در توسعه زیرساخت های شهری و روستایی دارند، افزود: مبالغ یادشده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز و در اختیار مدیریت محلی قرار می گیرد تا در حوزه هایی چون بهسازی معابر، توسعه فضاهای سبز، ارتقای حمل ونقل عمومی و بهبود خدمات شهری و روستایی هزینه شود.

بر اساس اعلام مدیرکل امور مالیاتی کردستان، در میان شهرداری های استان، بیشترین سهم به شهرداری سنندج با ۵۵۸ میلیارد ریال تعلق گرفته و پس از آن، شهرداری سقز با ۲۳۲ میلیارد ریال، مریوان با ۱۹۶ میلیارد ریال و بانه با ۱۵۶ میلیارد ریال در رتبه های بعدی قرار دارند.

فعله گری اظهار کرد: سایر شهرداری ها نیز شامل قروه (۱۱۰ میلیارد ریال)، کامیاران (۸۱ میلیارد ریال)، بیجار (۷۱ میلیارد ریال)، دهگلان (۵۰ میلیارد ریال)، دیواندره (۴۸ میلیارد ریال)، کانی دینار (۱۹ میلیارد ریال) و سروآباد (بیش از ۷ میلیارد ریال) از این محل بهره مند شده اند.

وی یادآور شد: همچنین شهرداری های سریش آباد، دلبران، یاسوکند، بلبان آباد، زرینه، اورامان تخت، صاحب، آرمرده، دزج و موچش نیز مبالغی بین ۳ تا ۱۰ میلیارد ریال دریافت کرده اند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان بیان کرد: تمامی روستاهای دارای دهیاری و حتی بدون دهیاری نیز از این پرداخت ها سهم دارند و به عنوان نمونه، دهیاری روستای آساوله سنندج با ۱۱ میلیارد ریال، دوشان سنندج با ۱۰ میلیارد ریال و مالوجه قروه با ۶ میلیارد ریال بخشی از این منابع را دریافت کرده اند.

فعله گری گفت: شفافیت در پرداخت و هزینه کرد این عوارض از مهم ترین عوامل تحقق عدالت در توسعه شهری و روستایی است و اداره کل امور مالیاتی کردستان بر این روند نظارت مستمر دارد.