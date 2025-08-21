افزایش ٢٦ درصدی زائران عبوری از مرز تمرچین پیرانشهر

به گزارش کردپرس، ارسلان شکری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۴ تا ۲۷ مردادماه سال جاری بیش از ۱۶۰ هزار و ۵۰۰ زائر از پایانه مرزی تمرچین تردد کردهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته و نشاندهنده استقبال گسترده زائران داخلی و خارجی از این مرز است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی افزود: از این تعداد، بیش از ۷۹ هزار نفر ورودی و ۸۱ هزار و ۵۰۰ نفر نیز خروجی بودهاند، همچنین بیش از ۴۱ هزار نفر از این آمار، زائران خارجی بودند که مرز تمرچین را برای حضور در مراسم پیادهروی اربعین انتخاب کردند.
او تصریح کرد: جابهجایی مسافران از ارومیه به پایانه مرزی تمرچین و از تمرچین به اربیل، در طول ایام مراسم پیادهروی اربعین تا بازگشت آخرین زائر، بهصورت رایگان انجام شد.
شکری گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی امسال با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، ایمنسازی مسیرها و ارائه خدمات کامل به زائران توانست میزبانی شایستهای در اربعین داشته باشد.
