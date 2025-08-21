به گزارش کردپرس،منابع محلی در استان الحسکه از تداوم تقویت حضور نظامی ائتلاف بینالمللی در شمال و شرق سوریه خبر میدهند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR)، روز ۲۰ اوت یک کاروان جدید ائتلاف متشکل از ۲۶ کامیون حامل سوخت، خودروهای زرهی، جعبههای مهر و مومشده و تجهیزات نظامی وارد پایگاه قصرق در حومه شمالی الحسکه شد. این کاروان از اقلیم کردستان عراق و از گذرگاه الولید وارد سوریه شده است.
همچنین یک هواپیمای باری آمریکا در پایگاه خرابالجیر در منطقه المالکیه فرود آمد و تجهیزات پیشرفته نظامی و تدارکاتی را منتقل کرد. منابع محلی گزارش دادهاند که بالگردهای ائتلاف برای تأمین امنیت عملیات در آسمان منطقه به پرواز درآمده بودند.
همزمان در ۱۷ و ۲۰ اوت، هواپیماهای باری و کاروانهای زمینی دیگر نیز به پایگاههای الشدادی و قصرق اعزام شدند تا روند انتقال تجهیزات و نیرو ادامه یابد.
در همین حال، نیروهای ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برای دومین روز پیاپی رزمایش مشترکی را در پایگاه الشدادی در جنوب الحسکه برگزار کردند. این رزمایش شامل مانور با سلاحهای سبک و سنگین و تمرینهای میدانی در شرایط شبیهسازیشده نبرد بود.
ناظران میگویند افزایش تردد کاروانها و برگزاری رزمایشها بخشی از تلاشهای ائتلاف برای تقویت هماهنگی نظامی با SDF و بالا بردن سطح آمادگی رزمی آنها در برابر تهدیدهای امنیتی در شمال و شرق سوریه است.
