به گزارش کردپرس، روزنامه تلگراف گزارش داد دولت بریتانیا با امضای توافقی جدید با بغداد و اربیل، روند بازگرداندن مهاجران عراقیِ رد شده در پروندههای پناهندگی را تسهیل میکند. این توافق که توسط دن جاویس، وزیر امنیت بریتانیا، و فؤاد حسین، معاون وزیر خارجه عراق، نهایی شد، شامل بازگرداندن مهاجران غیرقانونی و مجرمان عراقی محکومشده و همچنین همکاری سهجانبه برای نابودی باندهای قاچاق انسان است که بخش عمده عملیات انتقال پناهجویان از عراق به اروپا را مدیریت میکنند.
بر اساس این توافق، مهاجران عراقی که درخواست پناهندگی آنها در بریتانیا رد شده یا مرتکب جرائم کیفری شدهاند، بهسرعت به کشور خود بازگردانده خواهند شد. در گذشته، بسیاری از عراقیها با ادعای گمکردن مدارک شناسایی، مانع از بازگشت اجباری خود میشدند، چرا که دادگاههای تجدیدنظر خطر سفر در داخل عراق بدون مدارک را جدی تلقی میکردند.
این توافق ادامه همکاریهای امنیتی است که از پاییز گذشته با میانجیگری یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، آغاز شد؛ توافقی که به نیروهای جنایی بریتانیا اجازه میدهد در عراق برای مقابله با شبکههای قاچاق انسان مستقر شوند. بر اساس گزارشها، بیشتر این شبکهها در اقلیم کردستان و بغداد مستقر هستند و قاچاقچیان کرد عراقی کنترل سواحل و اردوگاههای شمال فرانسه را در دست دارند. آنها مسیر قاچاق را از عراق به ترکیه، سپس آلمان و نهایتاً سواحل فرانسه سازماندهی میکنند.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که شمار عراقیهایی که طی یک سال اخیر از طریق قایقهای کوچک به بریتانیا رسیدهاند، از ۲۶۰۰ نفر به ۱۹۰۰ نفر کاهش یافته که نشانه موفقیت همکاریهای دیپلماتیک و امنیتی در «مبدأ» مهاجرت غیرقانونی است.
دن جاویس پس از امضای این توافق گفت: «این سفر نشاندهنده استحکام روابط عراق و بریتانیا و تعهد ما به دیپلماسی جدی است که نتیجه ملموس دارد. همکاری در حوزه امنیت، توسعه و مهاجرت، روابطی پایدار و سودمند برای هر دو کشور ایجاد میکند.»
همزمان، وزارت کشور بریتانیا بر فرصتهای همکاری اقتصادی با عراق تأکید کرد و یادآور شد که لندن از پروژههای زیربنایی این کشور، در چارچوب بسته تجاری ۱۲.۳ میلیارد پوندی توافقشده در سفر نخستوزیر عراق به لندن، حمایت خواهد کرد.
