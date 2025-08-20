«الینا رحیمی» به اردوی تیم ملی تنیس اعزامی مسابقات آسیایی دعوت شد

به گزارش کردپرس، نوروز علی مردان بیان کرد: این دومین بار در سال جاری است که الینا رحیمی ورزشکار مهابادی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز دعوت می شد .

او افزود: رحیمی ورزشکار شایسته هیئت تنیس روی میز مهاباد است و اخیرا به اردوی تیم ملی بزرگسالان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ هند دعوت شده است.

علی مردان بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان ۲ لغایت ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ - در تهران برگزار خواهد شد .

«الینا رحیمی» تنیس باز ملی پوش این شهرستان سال گذشته در تیم انگل هاستل بوندس لیگای آلمان بازی کرد و امسال هم با عقد قراردادی یک‌ساله به تیم MTV Engelbostel پیوست. تیم MTV Engelbostel که فصل گذشته در بوندسلیگا ۳ حضور داشت، امسال با صعود به بوندسلیگا ۲ آلمان، ترکیب خود را برای حضوری قدرتمند تکمیل کرده است. رحیمی در این تیم با ملی‌پوشانی از کشورهای سوئد، اوکراین و بلژیک همبازی خواهد بود.

ملی‌پوش جوان مهابادی از اواخر شهریورماه به تمرینات تیم جدید خود ملحق خواهد شد. این انتقال می‌تواند گامی مهم در مسیر پیشرفت رحیمی و تجربه حضور در سطح حرفه‌ای لیگ‌های اروپایی باشد.

رحیمی متولد ۱۳۸۳ در مهاباد بوده و حدود یک دهه است که عضو تیم ملی تنیس روی‌میز کشور است و سابقه قهرمانی در ایران و آسیای میانه را در کارنامه خود دارد.