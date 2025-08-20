۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۹

«الینا رحیمی» به اردوی تیم ملی تنیس اعزامی مسابقات آسیایی دعوت شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: الینا رحیمی ورزشکار شایسته هیئت تنیس روی میز این شهرستان به اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ هند دعوت شد.

به گزارش کردپرس، نوروز علی مردان بیان کرد: این دومین بار در سال جاری است که الینا رحیمی ورزشکار مهابادی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز دعوت می شد .

او افزود: رحیمی ورزشکار شایسته هیئت تنیس روی میز مهاباد است و اخیرا به اردوی تیم ملی بزرگسالان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا  ۲۰۲۵  هند  دعوت شده است.

علی مردان بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان ۲ لغایت ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ - در تهران برگزار خواهد شد .

«الینا رحیمی» تنیس باز ملی پوش این شهرستان سال گذشته در تیم انگل هاستل بوندس لیگای آلمان بازی کرد و امسال هم با عقد قراردادی یک‌ساله به تیم MTV Engelbostel پیوست. تیم MTV Engelbostel که فصل گذشته در بوندسلیگا ۳ حضور داشت، امسال با صعود به بوندسلیگا ۲ آلمان، ترکیب خود را برای حضوری قدرتمند تکمیل کرده است. رحیمی در این تیم با ملی‌پوشانی از کشورهای سوئد، اوکراین و بلژیک همبازی خواهد بود.

ملی‌پوش جوان مهابادی از اواخر شهریورماه به تمرینات تیم جدید خود ملحق خواهد شد. این انتقال می‌تواند گامی مهم در مسیر پیشرفت رحیمی و تجربه حضور در سطح حرفه‌ای لیگ‌های اروپایی باشد.

رحیمی متولد ۱۳۸۳ در مهاباد بوده و حدود یک دهه است که عضو تیم ملی تنیس روی‌میز کشور است و سابقه قهرمانی در ایران و آسیای میانه را در کارنامه خود دارد.

