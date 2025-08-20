به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد بر اساس تازه‌ترین آمارها، تاکنون ۵۴۲ نامزد از رقابت‌های انتخابات آینده پارلمان عراق حذف شده‌اند.

عماد جمیل، رئیس تیم اطلاع‌رسانی کمیسیون انتخابات، به خبرگزاری عراق گفت: تا این لحظه شمار نامزدهای محروم‌شده از رقابت‌ها به ۵۴۲ نفر رسیده است.

به گفته‌ی او: ۲۵۳ نامزد پس از تحقیقات مراجع قضایی حذف شده‌اند.

۱۰۰ نامزد به خاطر شروط و بندهای قانونی کنار گذاشته شده‌اند.

۴ نامزد به اتهام تقلب رد صلاحیت شده‌اند.

۱۵ نامزد با تصمیم شورای عالی قضایی حذف شده‌اند.

طبق اعلام کمیسیون، تعداد نامزدهای حذف‌شده از سهمیه مسیحیان به ۱۰ نفر رسیده و کسانی که با درخواست جایگزینی حذف شدەاند، بیش از ۱۶۰ نفر هستند.