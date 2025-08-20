به گزارش خبرگزاری کردپرس، استان ایلام در سالهای اخیر با مدیریت فرزاد شریفی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شاهد تحولی بنیادین در سه حوزه کلیدی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بوده است. این تحولات نهتنها ظرفیتهای مغفولمانده استان را فعال کردهاند، بلکه مسیر توسعه پایدار را نیز هموار ساختهاند.
در حوزه میراث فرهنگی، کاوشهای باستانشناسی در محوطه چغاگلان مهران، قدمت تاریخی ایلام را به ۱۲ هزار سال قبل رسانده است؛ کشفی که جایگاه ایلام را در نقشه باستانشناسی کشور ارتقا داده و هویت فرهنگی استان را غنیتر کرده است. این در حالی است که پیشتر تمرکز اصلی بر آثار دوره ساسانی و اسلامی بود و ظرفیتهای پیشاتاریخی کمتر مورد توجه قرار میگرفت. تداوم این رویکرد می تواند شأن بی نظیری به جایگاه ایلام در حوزه تاریخ و تمدن ببخشد و برند ایلام را در گردشگری به طرز کم سابقه ای تقویت کند.
در بخش صنایعدستی، استفاده هوشمندانه از فرصت اربعین امسال منجر به راهاندازی ۱۲۰ غرفه رایگان در ۷ شهرستان شد که حاصل آن، فروش بیش از ۸ میلیارد تومان محصولات صنایعدستی بود. غرفه های درون پایانه برکت در مرز مهران بیشترین فروش را داشتند و چندین بار اجناس خود را در غرفه ها شارژ کردند.این اقدام، اقتصاد محلی را تقویت کرده و بستری برای معرفی هنرهای سنتی ایلام به زائران فراهم ساخته است. همچنین، این غرفهها بهعنوان ویترینی برای نمایش توانمندیهای هنرمندان بومی عمل کردهاند و زمینهساز ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار مصرف شدهاند. توسعه سایر رشته ها به جز گلیم نقش برجسته هنرمندان جدیدی را به این عرصه وارد کرده و اکنون ایلام در حوزه چاقوسازی و حصیربافی در کشور حرفی برای گفتن دارد.
در حوزه گردشگری، توسعه اقامتگاههای بومگردی با ساماندهی و صدور مجوز برای ۱۲۷ واحد در شهرستانهای دره شهر، آبدانان و بدره، نشان از عزم جدی برای گسترش گردشگری پایدار دارد. همچنین، اخذ مجوز IPD برای چهار بیمارستان استان، گامی مؤثر در جهت توسعه گردشگری سلامت و جذب بیماران خارجی خصوصا عراقی محسوب میشود. شریفی در همین راستا، بر ضرورت اصلاح چرخه بیماریابی در عراق تأکید دارد تا تعاملات درمانی بین دو کشور مؤثرتر و هدفمندتر شود. استفاده از بازاریابی هوشمند در این زمینه می تواند گردشگران زیادی را از نقاط مختلف عراق به سمت ایلام برای کار درمانی سوق دهد.
یکی از شاخصهای مهم در دوره مدیریتی شریفی، افزایش چشمگیر حضور گردشگران عراقی در ایلام بوده است. طبق آمار، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸ هزار گردشگر عراقی چندین روز در مراکز اقامتی رسمی شهر ایلام سکونت داشتهاند و در سال جاری نیز تا کنون بیش از ۷ هزار نفر در مراکز رسمی اقامت یافتهاند. البته این مقدار به غیر از آمار مراکز اقامتی غیر رسمی یا اقامت در منزل فامیلهاست. این آمار، طبق استانداردهای گردشگری، یک جهش قابل توجه محسوب میشود. شریفی علاوه بر ساماندهی مراکز اقامتی غیررسمی، بر این باور است که برای افزایش ماندگاری گردشگران، بهویژه زائران عراقی، باید مراکز تفریحی و سرگرمی متناسب با ذائقه آنان در استان ایجاد شود؛ چرا که گردشگری صرفاً با جاذبههای طبیعی و تاریخی پایدار نمیماند، بلکه نیازمند زیرساختهای رفاهی و تفریحی مکمل است.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در گفتگو با کردپرس، اذعان داشت که با وجود امنیت و جذابیت ایلام برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، همچنان کمبود زیرساخت یکی از چالشهای اصلی است. در همین راستا، ساخت هتلهای استاندارد در دستور کار قرار گرفته است. هتل پنجستاره زیگورات که توسط بخش خصوصی در حال احداث است، نماد ورود سرمایهگذاران به حوزه گردشگری ایلام است. همچنین، یک هتل دیگر با پیشرفت ۹۵ درصدی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد که میتواند ظرفیت اقامتی استان را بهطور چشمگیری افزایش دهد و پاسخگوی موج جدید گردشگران باشد.
مجموع این اقدامات نشان میدهد که ایلام در مسیر ریلگذاری توسعهای قرار گرفته و با تداوم این روند، میتواند به یکی از قطبهای فرهنگی، درمانی و گردشگری کشور تبدیل شود؛ استانی که با تکیه بر تاریخ، هنر و ظرفیتهای انسانیاش، آیندهای روشنتر از گذشته را رقم خواهد زد.
نویسنده: یاسر بابایی
