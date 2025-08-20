درگیری بر سر شکایت از برادر خورشید هرکی به تجمع مسلحانه انجامید

به گزارش کردپرس، براساس ویدیوهای منتشر شده عصر سه‌شنبه ۱۹ آگوست ۲۰۲۵، گروهی از افراد مسلح هرکی در اطراف منزل خورشید هرکی موضع گرفته و آمادۀ مقابله هستند.

پولیتیک پرس گزارش داده است که ریشۀ این تنش، شکایت عشیرۀ گوران از حیدر هرکی، برادر خورشید هرکی، در شهرستان خبات بوده است. حیدر هرکی در یک پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی به گورانی‌ها توهین و ناسزا گفته و این اقدام خشم عشیرۀ گوران را برانگیخته است.

به گفتۀ منابع محلی، از هرکی‌ها خواسته شده بود که از بشار آغای گوران عذرخواهی کنند، اما این درخواست را نپذیرفتند.

در پی ثبت شکایت از سوی عشیره گوران، افراد مسلح وابسته به خورشید هرکی به درخواست او و در نزدیکی منزلش، برای مقابله و جلوگیری از دستگیری حیدر هرکی، گرد هم آمدند. با این حال، به نظر می‌رسد بخشی از حامیان خورشید هرکی که آماده درگیری بودند، به تدریج عقب‌نشینی کرده و وضعیت آرام‌تر شده است.

در همین حال وبسایت رسانۀ خبری NRT وابستە به شاسوار عبدالواحد نوشتە است: عشیرۀ هرکی بار دیگر از سوی حزب دمکرات کردستان تحت فشار قرار گرفتە است، خورشید هرکی نیز افراد خود را به مقابله فراخواندە و از آنها خواستە است در حالت آماده‌باش باقی بمانند.