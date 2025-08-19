به گزارش کردپرس، شهرداری گوَر (یوکسکاُوا) در استان جولمَرگ (حکاری) یک کنسرت بزرگ با موسیقی و زبان کُردی برگزار کرد که با استقبال گسترده مردم از همه گروههای سنی مواجه شد. به گفته برگزارکنندگان، جمعیتی بالغ بر دهها هزار نفر در میدان برگزاری حاضر شدند و فضای برنامه خیلی زود مملو از جمعیت شد.
پیش از آغاز کنسرت، شادیه قرمزیگُل، شهردار مشترک گوَر در سخنانی گفت: «انبوه جمعیتی که امروز این میدان را پر کرده است، نشان میدهد مردم ما به فرهنگ، موسیقی و زبان خود پایبند هستند. ما برگزاری چنین برنامههایی را ادامه خواهیم داد تا میراث فرهنگیمان زنده بماند. ما با موسیقی، با هَلپرکی و با اتحاد خود زنده هستیم.»
شورش دیری، دیگر شهردار مشترک گور نیز افزود: «این شور و اشتیاق به ما نیرو میدهد. مردم یوکسکاُوا سزاوار چنین رویدادهای فرهنگیاند و ما در آینده نیز تلاش خواهیم کرد تا آنان را بیش از پیش با هنر و موسیقی پیوند دهیم.»
پس از سخنرانیها، «روژدا شنسِس» خواننده محبوب کُرد روی صحنه رفت. حاضران با اجرای او به رقص و هَلپرکی پرداختند و همزمان شعارهایی چون «بژی سروک آپو» و «بی سروک ژیان نابێ» را سر دادند.
