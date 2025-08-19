۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳

کنسرت کُردی در یوکسک‌اُوا با حضور ده‌ها هزار نفر و سر دادن شعار زنده باد اوجالان

کنسرت کُردی در یوکسک‌اُوا با حضور ده‌ها هزار نفر و سر دادن شعار زنده باد اوجالان

سرویس ترکیه - کنسرت زبان کُردی که به ابتکار شهرداری گوَر (یوکسک‌اُوا) در استان حکاری برگزار شد، با حضور پرشور ده‌ها هزار نفر از مردم منطقه همراه بود. این مراسم علاوه بر فضای هنری و فرهنگی، با سردادن شعارهایی چون «بژی سروک آپو» و «بی سروک ژیان نابێ» رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفت.

به گزارش کردپرس، شهرداری گوَر (یوکسک‌اُوا) در استان جولمَرگ (حکاری) یک کنسرت بزرگ با موسیقی و زبان کُردی برگزار کرد که با استقبال گسترده مردم از همه گروه‌های سنی مواجه شد. به گفته برگزارکنندگان، جمعیتی بالغ بر ده‌ها هزار نفر در میدان برگزاری حاضر شدند و فضای برنامه خیلی زود مملو از جمعیت شد.

پیش از آغاز کنسرت، شادیه قرمزی‌گُل، شهردار مشترک گوَر در سخنانی گفت: «انبوه جمعیتی که امروز این میدان را پر کرده است، نشان می‌دهد مردم ما به فرهنگ، موسیقی و زبان خود پایبند هستند. ما برگزاری چنین برنامه‌هایی را ادامه خواهیم داد تا میراث فرهنگی‌مان زنده بماند. ما با موسیقی، با هَلپرکی و با اتحاد خود زنده هستیم.»

شورش دیری، دیگر شهردار مشترک گور نیز افزود: «این شور و اشتیاق به ما نیرو می‌دهد. مردم یوکسک‌اُوا سزاوار چنین رویدادهای فرهنگی‌اند و ما در آینده نیز تلاش خواهیم کرد تا آنان را بیش از پیش با هنر و موسیقی پیوند دهیم.»

پس از سخنرانی‌ها، «روژدا شن‌سِس» خواننده محبوب کُرد روی صحنه رفت. حاضران با اجرای او به رقص و هَلپرکی پرداختند و هم‌زمان شعارهایی چون «بژی سروک آپو» و «بی سروک ژیان نابێ» را سر دادند.

کنسرت کُردی در یوکسک‌اُوا با حضور ده‌ها هزار نفر و سر دادن شعار زنده باد اوجالان + فیلم

کد خبر 2787782

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha