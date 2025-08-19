پایداری هوای گرم در کردستان/وزش باد و گرد و غبار کیفیت هوا را تهدید می کند

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی کردستان در بیشتر ساعات روز، آسمان استان صاف و آفتابی پیش بینی می شود و روند تغییرات دما چندان محسوس نخواهد بود.

در سنندج، دما طی روز گذشته به ۴۱ درجه سانتی گراد رسید و صبح امروز در خنک ترین ساعت، ۱۷ درجه سانتی گراد ثبت شد، این اختلاف دمایی نسبتاً زیاد، بیانگر تداوم هوای گرم در روز و خنک در شب ها و بامداد است.

با این حال، شرایط وزش باد در نیمه غربی استان به ویژه در ساعات بعدازظهر قابل توجه خواهد بود؛ شدت باد می تواند منجر به کاهش دید افقی و انتقال توده های گرد و خاک از مناطق مرزی عراق و سوریه به داخل استان شود؛ این پدیده در سنندج و شهرستان های غربی، بیش از سایر نقاط، کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پیش بینی ها نشان می دهد تا روز پنج شنبه ۳۰ مرداد، تغییر چندانی در روند دما رخ نخواهد داد و هوای گرم تابستانی همراه با افزایش موقت گرد و غبار در بعدازظهرها ادامه خواهد داشت.

توصیه می شود افراد به ویژه گروه های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، در ساعات اوج گرد و غبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.