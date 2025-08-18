۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۰

عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی:

از سرگیری فعالیت‌های پارلمان کردستان؛ تأکید اتحادیه میهنی بر شراکت واقعی در کابینه

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در گفتگو با روداو اعلام کرد که پارلمان کردستان از ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. او تأکید کرد که تعطیلی کارهای پارلمان «غیرقانونی» است و هر دو حزب اصلی به این نتیجه رسیده‌اند که پارلمان باید مسئولیت‌های خود را انجام دهد.

بە گزارش کردپرس سعدی احمد پیره در گفتگو با روداو اشاره کرد که توقف فعالیت‌های پارلمان در زمانی رخ داده است که اعضا حقوق دریافت می‌کردند و این موضوع فشار زیادی بر احزاب سیاسی، به‌ویژه حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، وارد کرده است.

وی درباره تلاش‌ها برای از سرگیری نشست‌های پارلمان گفت: «این یک گام درست است و اعتماد مردم، دوستان و جامعه بین‌المللی به کردستان را افزایش می‌دهد، زیرا نشان می‌دهد که کردستان در مسیر درست باقی می‌ماند و به تشکیل دولت پیش می‌رود.»

این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی با اشاره به تجربه قبلی انتصاب یک رئیس موقت برای پارلمان اظهار داشت: «راه‌های زیادی وجود دارد و مردم دانا و شایسته‌ای در میان اعضای پارلمان هستند که می‌توانند این وظیفه را به‌درستی انجام دهند.»

سعدی پیره در خصوص تشکیل کابینه جدید دولت، بر اساس «شراکت واقعی» تأکید کرد و گفت: «اتحادیه میهنی حاکمیت یک‌جانبه یک حزب را نمی‌پذیرد. شراکت باید واقعی باشد و حاکمیت نیز باید مشترک باشد.»

وی توضیح داد که هرچند اتحادیه میهنی درخواست سهم ۵۰٪ نکرده است، اما باید «چهره واقعی شراکت مشخص شود، نه اینکه یک طرف حاکم باشد و دیگران فقط مشارکت کنند.»

سعدی پیره به چند پرونده مهم اشاره کرد که باید در چارچوب شراکت اداره شوند، از جمله «پرونده امنیتی (داخلی و امنیت)، پرونده منابع (نفت و برق)، پرونده پیشمرگه و پرونده دارایی». به گفته او، نمی‌توان تمام این پست‌ها و پرونده‌های مهم را به یک حزب سپرد.

این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی تصریح کرد که اختلافات بر سر رد کردن یکدیگر نیست و گفت: «حزب دمکرات و اتحادیه میهنی یکدیگر را رد نمی‌کنند و یکدیگر را می‌پذیرند. حزب دمکرات در همه سطوح می‌گوید اتحادیه میهنی جایگزین ندارد و اتحادیه میهنی نیز می‌گوید حزب دمکرات جایگزین ندارد. اختلاف ما بر سر سهم هر دو طرف است، نه اینکه یکی، دیگری را قبول نکند.»

در خصوص مشکلات میان اربیل و بغداد، سعدی پیره گفت: «مشکل اصلی بی‌اعتمادی است. عراق به وزرات نفت و دارایی ما اعتماد ندارد و دولت اقلیم هم نسبت به بغداد تردید دارد. راه‌حل آن سیاسی است، نه فنی.» وی خواستار شد که اختلافات از طریق گفت‌وگوی سیاسی حل شود و حقوق مردم کردستان قربانی مشکلات شرکت‌ها نشود، زیرا «نباید تمام مردم بدون دریافت حقوقشان رها شوند تنها به این دلیل که یک شرکت مطابق سلیقه خود عمل می‌کند و کارها را انجام نمی دهد.»

