به گزارش کردپرس؛ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: متاسفانه کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی‌ باعث کاهش سطح آب های زیرزمینی و همچنین ذخیره آب سدها و کم آبی رودخانه‌های و سراب‌های استان شده است.

وی به برنامه بازدید روز گذشته از رودخانه سیروان و سد داریان به عنوان منبع اصلی تامبن کننده آب سامانه گرمسیری اشاره کرد و گفت: متاسفانه حجم آب جاری در بستر رودخانه در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری پیدا کرده و این وضعیت، یک هشدار بسیار مهم برای توسعه کلان استان در حوزه های مختلف است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: متأسفانه با توجه به کاهش میزان بارندگی‌ها و تمام خشکسالی، اغلب رودخانه‌ها و سدهای استان در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند و در کنار این ها، حفر چاه‌های غیر مجاز و برداشت‌های بی‌رویه باعث پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی شده است.

وی تاکید کرد: کاهش منابع آبی پشت سدها و پایبن رفتن سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های استان، یک تهدید جدی برای حوزه آب شرب و بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود و بخش مهمی از برق استان از طریق سدها تامین می شود.

نجفی روند انسداد چاه های غیرمجاز در استان را کند توصیف کرد و گفت: وضعیت منابع آبی در استان نگران کننده است و آب منطقه ای و جهاد کشاورزی باید با برگزاری نشست های مشترک و با یک برنامه ریزی مناسب، تعیین تکلیف و انسداد چاه های غیر مجاز را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: برنامه هفتم پیشرفت بر فراهم کردن مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف تاکید ویژه ای دارد و در استان کرمانشاه هم برای موفقیت در اجرای طرح های حوزه سازگاری با کم آبی، سخت نیازمند افزایش سطح مشارکت گروه‌های مردم نهاد هستیم.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه طرح انتقال پساب به صنایع را یکی از کارهای بسیار مهم استان توصیف کرد و گفت: اجرایی شدن این طرح نیازمند همراهی و همکاری سازنده دستگاه‌ها و مجموعه های مختلف است و باید هر چه سریع تر مسیر پیشنهادی احداث خط انتقال پساب از محل تصفیه خانه کرمانشاه به صنایع توسط مشاور اجرای طرح نهایی و سپس عملیاتی شود.

در این نشست گزارشی از اقدامات لازم برای پایداری تامین آب و رفع ناترازی آب از طریق کارگروه سازگاری با کم آبی و همچنین انتخاب مسیر خط انتقال پساب شهر کرمانشاه به شرق استان ارایه شد.

همچنین در این نشست گزارش سازمان جهاد کشاورزی در خصوص کشت زعفران و برنامه ها و پیشنهادات مرتبط با افزایش سطح زیرکشت ابن محصول اقتصادی و کم آب بر ارائه شد.