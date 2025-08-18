برگزاری آیین یادبود برای سه فرمانده ارشد PKK در ماردین

به گزارش کردپرس، انجمن همیاری خانواده های جان باختگان مهد تمدن ها (MEBYA-DER) مراسمی برای گرامیداشت یاد سه چهره جان باخته از فرماندهان ارشد حزب کارگران کردستان (PKK) برگزار کرد. در این مراسم، یاد متین اصلان (کوچرو اورفا)، عضو کمیته مرکزی PKK، نورالدین صوفی، از فرماندهان PKK در کردستان سوریه و عبدالباقی بابور (بختیار گابار)، عضو ارشد نیروهای مدافع خلق (HPG) شاخه نظامی PKK گرامی داشته شد.

این مراسم با یک دقیقه سکوت آغاز شد و سپس صالح کودای، رئیس مشترک انجمن همیاری خانواده های جان باختگان مهد تمدن ها، در سخنانی تأکید کرد که متین اصلان، نورالدین صوفی و عبدالباقی بابور نقش بزرگی در مبارزه برای آزادی داشته‌اند. او افزود: «ما وعده می‌دهیم که راه و مبارزه آنان را ادامه داده و گسترده‌تر سازیم.»

پس از سخنرانی‌ها، مراسم با نمایش یک ویدئو (سینماگراف/سینویژن) درباره زندگی و فعالیت های این سه چهره مهم PKK ادامه یافت.

این مراسم در حالی برگزار شد که تا همین چند ماه پیش و قبل از فراخوان عبدالله اوجالان برای زمین گذاشتن سلاح از سوی PKK، برگزاری چنین مراسمی با بازداشت و دستگیری برگزار کنندگان همراه بود.

گفتنی است نورالدین صوفی (نام اصلی: نورالدین حالف محمد) از فرماندهان ارشد PKK و از چهره‌های کلیدی در تاسیس مدیریت خودگردان کردستان سوریه بود. او در دهه ۱۹۹۰ به صفوف PKK پیوست و در طول بیش از دو دهه در شاخه نظامی نیروهای مدافع خلق (HPG) و سپس در کمیته مرکزی این حزب فعالیت کرد. صوفی همچنین رهبری شاخه «KCK-Rojava» در سوریه را بر عهده داشت و به‌عنوان یکی از پیشگامان مدیریت خودگردان کردستان سوریه شناخته می‌شود. وی در ۶ آوریل ۲۰۲۱ در پی حمله هوایی ارتش ترکیه در منطقه گاره در کردستان عراق کشته شد.