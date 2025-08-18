برداشت «طلای سبز» در دیاربکر آغاز شد

به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، برداشت پسته در شهرستان چنار دیاربکر، که در میان مردم منطقه به‌خاطر رنگ سبز ویژه و زیبایش به «طلای سبز» مشهور است، آغاز شد.

پسته ها در این منطقه پس از رسیدن، به‌صورت دستی و با دقت از شاخه‌ها جدا و جمع‌آوری می‌شوند.

خشکسالی امسال باعث کاهش شدید حجم محصول و افت کیفیت پسته‌ها نسبت به سال گذشته شده است؛ با وجود این شرایط دشوار، تولیدکنندگان پسته دیاربکری موفق شده‌اند محصول خود را در زمین کشاورزی به قیمت ۱۰۰ تا ۱۲۰ لیر برای هر کیلو به فروش برسانند.

پسته‌ها پس از مرحله‌ تفکیک (پس از تفکیک دانه‌های پسته پر از دانه‌های پوک) تا ۲۴۰ لیر فروخته می‌شوند؛ و این قیمت پس از فراوری و بو دادن به‌مراتب افزایش می‌یابد و به ۶۰۰ تا ۶۵۰ لیر نیز می‌رسد. این افزایش قیمت نتیجه عبور از چندین مرحله واسطه‌ای است و نشان‌دهنده ارزش افزوده‌ی بالا در زنجیره‌ی تولید آن است.