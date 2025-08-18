به گزارش کردپرس، نشریه نیوعرب گزارش داد با شدت گرفتن گرمای تابستان در اقلیم کردستان عراق، بسیاری از خانه‌ها و کسب‌وکارها به استفاده از انرژی خورشیدی روی آورده‌اند تا وابستگی به ژنراتورهای دیزلی گران‌قیمت و آلاینده کاهش یابد.

تجربه موفق یک کسب‌وکار محلی

آژانس هنری Paia در شهر سلیمانیه، با نصب یک پنل خورشیدی روی پشت‌بام خود، نور و گرمای خورشید را به برق تبدیل کرده است. سفین محمد، یکی از بنیان‌گذاران این آژانس، می‌گوید: «ما به دنبال ایجاد منبعی ارزان و مطمئن برای تولید برق بودیم و انرژی خورشیدی بهترین گزینه بود.» سیستم نصب‌شده اکنون توان کافی برای تامین برق مورد نیاز برای روشنایی، دستگاه‌های خیاطی، کامپیوترها، لوازم آشپزخانه و تهویه مطبوع فراهم می‌کند.

رشد روزافزون انرژی خورشیدی

استفاده از پنل‌های خورشیدی در اقلیم کردستان روزبه‌روز در حال افزایش است. نگرانی‌ها درباره قطع برق و هزینه‌ها در دوران بحران اقتصادی، و همچنین کاهش قیمت سیستم‌ها (اکثرا تولید چین) از عوامل اصلی رشد این روند هستند. هالان آکوی، فعال در نصب پنل‌های خورشیدی در اربیل، گفت: «کسب‌وکار نصب پنل‌های خورشیدی رونق گرفته و طی یک تا دو سال، بسیاری قصد نصب این سیستم‌ها را دارند.»

جایگزین قابل اعتماد برای ژنراتورها

قبلاً برق اقلیم کردستان از شبکه سراسری و نیروگاه‌های گاز طبیعی تأمین می‌شد، اما ساعات قطعی برق زیاد بود. برای پر کردن این خلأها، برخی کسب‌وکارها مجبور به استفاده از ژنراتورهای دیزلی گران و آلاینده بودند. دولت اقلیم کردستان با ایجاد برنامه «روناکی» (نور) قصد دارد ژنراتورها را حذف و برق ۲۴ ساعته ارائه کند، اما نگرانی درباره افزایش هزینه‌ها همچنان وجود دارد. سیستم‌های خورشیدی این مشکلات را به حداقل می‌رسانند و انرژی پایدار فراهم می‌کنند.

هزینه و نگهداری سیستم‌ها

هزینه نصب یک سیستم خورشیدی در آژانس Paia حدود ۳۵۰۰ دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود طی دو سال سرمایه‌گذاری بازگردد. سیستم‌های کوچک‌تر برای منازل حدود ۲۰۰۰ دلار و سیستم‌های پیشرفته تا ۱۵۰۰۰ دلار هزینه دارند. نگهداری آن‌ها آسان است و تنها نیاز به پاک‌کردن گرد و غبار از پنل‌ها و تعویض باتری هر چند سال یک بار دارد.

رشد بازار و تأثیر چین

اکثر تجهیزات خورشیدی موجود در اقلیم کردستان از چین وارد می‌شوند و درصد کمی از اروپا تأمین می‌شود که قیمت بالاتری دارند. کاهش قیمت‌ها و افزایش تقاضا باعث شده نصب این سیستم‌ها به‌صورت زنجیره‌ای و رو به رشد باشد. هالان آکوی می‌گوید: «افراد وقتی می‌بینند همسایه یا خویشاوندشان از انرژی خورشیدی استفاده می‌کند، خودشان هم به آن گرایش پیدا می‌کنند.»

آمار رسمی و افزایش ظرفیت تولید

اداره برق سلیمانیه اعلام کرده تا ۴ اوت ۲۰۲۵، ۱۰۳۳ خانه و کسب‌وکار به صورت رسمی تولید برق خورشیدی را ثبت کرده‌اند، که نسبت به ۵۱۰ سیستم ثبت‌شده در فوریه تقریباً دو برابر شده است. مجموع ظرفیت تولید این سیستم‌ها ۲۳.۳۷ مگاوات است و سیستم‌های غیرمتصل به شبکه را شامل نمی‌شود.

چشم‌انداز بلندمدت انرژی خورشیدی در عراق

اگرچه سهم انرژی خورشیدی هنوز اندک است، اما عراق برنامه دارد تا سال ۲۰۳۰، ۱۲ گیگاوات ظرفیت فتوولتائیک یا تبدیل نور خورشید به برق نصب کند و پروژه‌هایی برای تولید ۷.۵ گیگاوات هم‌اکنون واگذار شده‌اند. شرکت فرانسوی TotalEnergies نیز قرار است یک نیروگاه ۱ گیگاواتی در بصره بسازد و اقلیم کردستان نیز اعلام کرده یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی نزدیک اربیل ایجاد خواهد کرد، اگرچه مشخص نیست ساخت آن آغاز شده باشد.

با وجود سهم اندک فعلی، انرژی خورشیدی در کردستان عراق روندی رو به رشد دارد و به کاهش هزینه‌ها، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه پایدار منطقه کمک می‌کند. سفین محمد می‌گوید: «امیدوارم انرژی خورشیدی در آینده بیشتر توسعه یابد و سیستم‌ها برای جهان بهتر شوند.»