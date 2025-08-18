روند پرتنش تعامل میان کردها و دولت احمد الشرع

به گزارش کردپرس، تحولات اخیر سوریه نشان می‌دهد که رابطه میان دولت جدید دمشق به رهبری احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. مجموعه‌ای از گزارش‌های رسانه‌ های بین‌المللی از جمله رویترز، نشنال، میدل‌ایست‌آی و دیده‌بان حقوق بشر سوریه تصویری چندلایه از این روند ترسیم می‌کنند.

شکست مذاکرات ادغام

توافقی که در مارس ۲۰۲۵ برای ادغام ساختارهای سیاسی و نظامی SDF در دولت دمشق شکل گرفته بود، به دلیل اختلافات جدی بر سر مسئله فدرالیسم و تمرکز قدرت ناکام مانده است. دمشق خواهان پایان کامل خودگردانی کردهاست، اما SDF بر حفظ تشکیلات و نوعی تمرکززدایی تأکید دارد. احمد الشرع در واکنش به این بن‌بست گفته است: «برخی سیگنال‌های متناقض از طرف کردها می‌رسد؛ در مذاکرات یک حرف می‌زنند اما در عمل چیز دیگری دیده می‌شود.»

گزینه نظامی روی میز

به گزارش نشنال، ارتش سوریه در حال آماده‌سازی برای انجام عملیاتی گسترده در رقه و دیرالزور است و حدود ۵۰ هزار نیرو در تدمر گرد آمده‌اند. این عملیات که مراکز تدارکاتی آن در رصافه و سُخنه تجهیز شده، به «چراغ سبز آمریکا» و جلوگیری از دخالت اسرائیل مشروط شده است. با وجود این، استان حسکه همچنان در کنترل کردها باقی خواهد ماند؛ منطقه‌ای که برای دمشق از نظر منابع انرژی اهمیت راهبردی دارد.

موضع دولت الشرع

رئیس‌جمهور جدید سوریه بارها تأکید کرده است که «یکپارچگی سوریه نباید با خون حاصل شود»، اما همزمان کنفرانس‌های اخیر SDF در مورد تمرکززدایی را تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور دانسته است. او خطاب به مخالفان اعلام کرد: «کسانی که رویای تجزیه دارند، خواب می‌بینند. سوریه هیچ بخشی از خاک خود را واگذار نخواهد کرد.»

نقش بازیگران خارجی و منطقه‌ای

ایالات متحده خواستار مصالحه میان دمشق و SDF است، هرچند برخی مقامات واشنگتن کردها را به کندی در اجرای توافق مارس متهم می‌کنند. ترکیه همچنان SDF را «تروریستی» می‌داند و تهدید کرده است در صورت لزوم عملیات فرامرزی انجام خواهد داد. از سوی دیگر، قبایل عرب که بخش مهمی از نیروهای SDF را تشکیل می‌دهند، نارضایتی خود از رهبری کردها را آشکار کرده‌اند و برخی منابع احتمال می‌دهند در صورت آغاز عملیات ارتش، بسیاری از آنان از SDF فاصله بگیرند.

اعتراضات در سویدا

دولت الشرع همزمان با پرونده کردها با اعتراضات گسترده در سویدا مواجه است. هزاران نفر از جامعه دروزی خواستار رسیدن به خودگردانی شده و بنا بر گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه حتی پرچم اسرائیل را برافراشته‌اند. الشرع معترضان را به همکاری با قدرت‌های خارجی متهم کرده و تقسیم سوریه را «غیرممکن» خوانده است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده که قبایل جنوب در حمایت از دولت گرد آمده‌اند.

تعامل میان کردها و دولت الشرع اکنون در دو مسیر احتمالی حرکت می‌کند:

راه‌حل سیاسی : ادغام مشروط SDF در ساختار دولت با تضمین حقوق اقلیت‌ها و پذیرش نوعی تمرکززدایی.

گزینه نظامی: عملیات ارتش در رقه و دیرالزور با همراهی قبایل عرب و هماهنگی ضمنی با آمریکا و ترکیه.

با توجه به هم‌زمانی بحران سویدا و فشارهای خارجی، آینده روابط میان دمشق و کردها مبهم و پرریسک باقی مانده است.