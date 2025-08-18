به گزارش کردپرس سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون «جنبش نسل نو» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با شبکه NRT اعلام کرد: «تا این لحظه شاسوار عبدالواحد به دادگاه تحویل داده نشده است. قرار بود با قرار وثیقه آزاد شود اما همچنان در بازداشت مانده و پرونده بدون تغییر باقی مانده است.»

عبدالواحد با تأکید بر سیاسی‌بودن پرونده رهبر جنبش خود گفت: «پرونده‌هایی که علیه شاسوار عبدالواحد ساخته‌اند، دقیقاً مانند شیوه حکمرانی کنونی است.»

سایت خبری آوینه نوشته است که وی در پاسخ به پرسشی درباره گفت‌وگو با مسئولان احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی برای آزادی شاسوار عبدالواحد، تصریح کرد: «ما به هیچ وجه حاضر نیستیم با رهبران اتحادیه میهنی و حزب دموکرات گفت‌وگو کنیم. قباد طالبانی نیز خود تابع مسرور بارزانی است.»

او در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «در حال حاضر ۲۴ نماینده نسل نو مسئولیت اداره جنبش را بر عهده دارند. پیش‌تر هم شاسوار عبدالواحد با همه ما گفت‌وگو کرده و به همین دلیل می‌دانیم که چگونه جریان نسل نو را مدیریت کنیم.»

عبدالواحد خاطرنشان کرد: «سیاست جنبش نسل نو روشن و شفاف است. هدف ما پایان‌دادن به این حاکمیت فاسد است. چه شاسوار اینجا باشد و چه نباشد، نسل نو از قدرت و انسجام لازم برخوردار است و ما همگی بر همان خط و برنامه‌ای حرکت می‌کنیم که او ترسیم کرده است.»