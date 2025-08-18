تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار ملی قیر بنیاد مسکن به استان ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی در دیدار با صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر ضرورت تکمیل پروژه‌های ناتمام و پاسخگویی به انتظارات مردم استان تأکید کرد و خواستار اختصاص کامل سهم ملی قیر این بنیاد به ایلام شد.

وی با بیان اینکه تاکنون از ۳۳ میلیارد تومان سهم استان در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۷ میلیارد تومان اختصاص یافته است، گفت: ایلام نیاز فوری دارد که این مبلغ به شکل کامل به استان تخصیص یابد.

صالحی نیز با این درخواست موافقت کرد و توضیح داد: تا کنون از سازمان برنامه و بودجه ۷۰ درصد تخصیص گرفتیم و بسیاری از استان‌ها توان جذب این اعتبار را نداشتند، اما ایلام با توجه به توان جذب بالا، اعتبار اعلام شده به شکل کامل به استان اختصاص می‌یابد.

در ادامه این دیدار، فلاحی دستور تأمین اعتبار برای دو روستای هدف گردشگری خوران علیا در شهرستان ایوان و زنجیره علیا در شهرستان چرداول را نیز از محل اعتبارات سال جاری دریافت کرد.

این اقدام، گامی مهم در تکمیل پروژه‌های زیرساختی استان و توسعه مناطق گردشگری ایلام به شمار می‌رود.