ائتلاف بین‌المللی: همکاری با نیروهای سوریه دموکراتیک ضامن ثبات و امنیت منطقه است

سرویس سوریه - ائتلاف بین‌المللی علیه داعش ضمن تاکید بر توان عملیاتی این ائتلاف، اعلام کرد که با همکاری نیروهای سوریه دموکراتیک، ثبات و امنیت در منطقه تضمین خواهد شد.

به گزارش کردپرس، ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا (CJTF-OIR) در توئیتی ضمن انتشار ویدئویی از عملیات روز گذشته نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) علیه داعش در حومه دیرالزور، اعلام کرد که توان عملیاتی این ائتلاف چه در زمین و چه در هوا قابل‌مشاهده است و تأکید کرد که با همکاری نیروهای SDF، ثبات و امنیت در منطقه تضمین خواهد شد.

ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا (CJTF-OIR) در پیامی در اکانت رسمی خود در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) تاکید کرد که توان عملیاتی این ائتلاف در زمین و هوا مشهود است و هرگونه اقدام برای مقابله با آن بی‌تأثیر نخواهد بود.

در این پیام آمده است که «شریکان ما و ائتلاف ما ثبات و امنیت را در منطقه تضمین خواهند کرد.» ائتلاف یادشده همکاری نزدیک با نیروهای SDF را عامل مهمی در حفظ امنیت و ثبات در مناطق تحت کنترل دانسته است.

