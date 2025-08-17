به گزارش کردپرس، ائتلاف بینالمللی علیه داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا (CJTF-OIR) در توئیتی ضمن انتشار ویدئویی از عملیات روز گذشته نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) علیه داعش در حومه دیرالزور، اعلام کرد که توان عملیاتی این ائتلاف چه در زمین و چه در هوا قابلمشاهده است و تأکید کرد که با همکاری نیروهای SDF، ثبات و امنیت در منطقه تضمین خواهد شد.
ائتلاف بینالمللی علیه داعش به رهبری آمریکا (CJTF-OIR) در پیامی در اکانت رسمی خود در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) تاکید کرد که توان عملیاتی این ائتلاف در زمین و هوا مشهود است و هرگونه اقدام برای مقابله با آن بیتأثیر نخواهد بود.
در این پیام آمده است که «شریکان ما و ائتلاف ما ثبات و امنیت را در منطقه تضمین خواهند کرد.» ائتلاف یادشده همکاری نزدیک با نیروهای SDF را عامل مهمی در حفظ امنیت و ثبات در مناطق تحت کنترل دانسته است.
