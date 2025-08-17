به گزارش کردپرس، ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا (CJTF-OIR) در توئیتی ضمن انتشار ویدئویی از عملیات روز گذشته نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) علیه داعش در حومه دیرالزور، اعلام کرد که توان عملیاتی این ائتلاف چه در زمین و چه در هوا قابل‌مشاهده است و تأکید کرد که با همکاری نیروهای SDF، ثبات و امنیت در منطقه تضمین خواهد شد.