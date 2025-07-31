ادامه حضور آمریکا در شمال و شرق سوریه برای حفظ پیروزی بر داعش و توسعه اقتصادی ضروری است

به گزارش کردپرس، «مایلز کاگینز» سخنگوی پیشین ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای تأکید کرد که حضور نیروهای آمریکایی در شمال‌ و شرق سوریه برای حفظ پیروزی بر داعش و تضمین ثبات این منطقه‌ حیاتی است.

«مایلز کاگینز» سخنگوی پیشین ائتلاف بین‌المللی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نورس پرس، شش دلیل راهبردی برای اهمیت این حضور برشمرد که شامل امنیت، مقابله با تروریسم، سرمایه‌گذاری اقتصادی و حمایت از اقلیت‌ها می‌شود. او تأکید کرد که ایالات متحده از نظر اخلاقی و استراتژیک موظف است حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ کند.

وی درباره پیروزی بر داعش گفت: «نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در نبردهای مهمی از جمله آزادسازی کوبانی در سال‌های ۲۰۱۴–۲۰۱۵ و نبرد باغوز در سال ۲۰۱۹ که منجر به پایان تسلط داعش بر مناطق شد، مشارکت داشتند.» کگینز افزود که حدود ۱۰ هزار زندانی داعشی، شامل بیش از ۲ هزار خارجی از ۵۰ کشور، همچنان در بازداشت نیروهای سوریه دموکراتیک هستند و آمریکا سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون دلار برای حمایت از عملیات زندان‌ها و جلوگیری از فرار آن‌ها هزینه می‌کند.

کاگینز همچنین به پتانسیل اقتصادی منطقه اشاره کرد و گفت شمال‌ و شرق سوریه دارای منابع نفتی غنی است که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند با سرمایه‌گذاری و توسعه تولید، شغل‌هایی برای مردم محلی ایجاد کنند؛ مشابه پروژه‌های نفتی در منطقه کردستان عراق. او افزود: «با استخراج بیشتر نفت، ثروت اقتصادی بیشتری برای مردم سوریه و آمریکا فراهم خواهد شد.»

این مقام پیشین ائتلاف به اهمیت آمادگی عملیاتی نیروهای ویژه آمریکا در این منطقه پرداخت و گفت: «شمال‌ و شرق سوریه تنها جایی است که نیروهای آمریکایی همراه با واحدهای ضدتروریسم نیروهای سوریه دموکراتیک عملیات میدانی علیه داعش انجام می‌دهند.» او افزود حضور کمتر از ۲۰۰۰ نیروی آمریکایی در منطقه موقتی اما ضروری است تا از بازگشت داعش جلوگیری و آمادگی نیروهای ویژه حفظ شود.

کاگینز همچنین به حمایت از تنوع اجتماعی و نقش زنان در شمال‌ و شرق سوریه اشاره کرد و گفت: «در این منطقه زنان مورد احترام و مشارکت کامل در جامعه قرار دارند؛ زنان رهبرانی در سیاست و ارتش هستند و برخی در کسب‌وکار نیز فعالیت می‌کنند.» او به همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان در شهر قامشلو اشاره کرد و گفت: «در این شهر مسجدی در یک خیابان و کلیسایی در خیابانی دیگر دیده می‌شود.»

مایلز کاگینز در پایان گفت: «در شمال و شرق سوریه نمونه‌ای از زندگی مسالمت‌آمیز، آزادی عبادت و پرورش خانواده‌ها در بهترین شکل ممکن دیده می‌شود.»