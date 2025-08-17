آسیب شناسی پرونده های کثیرالشاکی در دادگستری ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در این نشست، موضوعاتی از جمله علل و عوامل شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی در حوزههایی مانند پیشفروش ساختمان و خودرو، جمعآوری وجوه مردمی، و راهکارهای کنترل و کاهش این نوع پروندهها مورد بررسی قرار گرفت.
قضات رسیدگیکننده به این پروندهها نیز تحلیلهایی از روند رسیدگی و چالشهای موجود ارائه دادند. همچنین پیشنهادهایی اصلاحی برای بهبود فرآیند رسیدگی مطرح شد.
دکتر آذرمنش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام بر ضرورت تسریع در رسیدگی، بازگرداندن اموال تضییعشده به افراد متضرر، و برگزاری جلسات رهنمون قضایی برای همکاران قضایی تأکید کرد.
سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادهایی از جمله تشکیل کارگروه تخصصی، آموزش عمومی از طریق رسانهها، ایجاد شعبه ویژه برای رسیدگی سریعتر، نظارت نهادهای مرتبط بر پیشفروشها، و ورود بهموقع نیروهای امنیتی و انتظامی به این پروندهها را مطرح کردند.
نظر شما