ورود موج گرد و غبار از عراق به آسمان کردستان

به گزارش کرد پرس، بر اساس گزارش ها، در حال حاضر دید افقی در شهر مریوان به حدود ۸ کیلومتر کاهش یافته است؛ همچنین روز گذشته (۲۵ مرداد) بیشینه دمای استان به ۳۹ درجه سانتی گراد رسید و بامداد امروز (۲۶ مرداد) کمینه دما ۱۵ درجه ثبت شد.

طبق تحلیل نقشه ها و مدل های پیش یابی، تا پایان هفته شرایط جوی استان پایدار پیش بینی می شود؛ آسمان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود و بعدازظهرها وزش باد انتظار می رود.

هواشناسی همچنین هشدار داد که با ورود توده گرد و غبار، کیفیت هوا به ویژه در نیمه غربی استان کاهش می یابد. از فردا تا چهارشنبه نیز دمای روزانه حدود ۲ درجه افزایش خواهد یافت و بار دیگر شرایط گرمایی در استان تشدید می شود.

توصیه می شود شهروندان به ویژه گروه های حساس در این مدت از حضور طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.