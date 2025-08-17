ورود موج گرد و غبار از عراق به آسمان کردستان

به گزارش کرد پرس، بر اساس گزارش ها، در حال حاضر دید افقی در شهر مریوان به حدود ۸ کیلومتر کاهش یافته است؛ همچنین روز گذشته (۲۵ مرداد) بیشینه دمای استان به ۳۹ درجه سانتی گراد رسید و بامداد امروز (۲۶ مرداد) کمینه دما ۱۵ درجه ثبت شد.
طبق تحلیل نقشه ها و مدل های پیش یابی، تا پایان هفته شرایط جوی استان پایدار پیش بینی می شود؛ آسمان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود و بعدازظهرها وزش باد انتظار می رود.
هواشناسی همچنین هشدار داد که با ورود توده گرد و غبار، کیفیت هوا به ویژه در نیمه غربی استان کاهش می یابد. از فردا تا چهارشنبه نیز دمای روزانه حدود ۲ درجه افزایش خواهد یافت و بار دیگر شرایط گرمایی در استان تشدید می شود.
توصیه می شود شهروندان به ویژه گروه های حساس در این مدت از حضور طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
نظر شما