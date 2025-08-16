۲ کشته و ۲۰ زخمی در قتلگاه های کردستان در یک روز

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی با اشاره به جزئیات سانحه نخست، گفت: در محدوده گردنه درکه، برخورد شدید میان دو خودروی سمند و زانتیا رخ داد که بلافاصله پس از تماس با مرکز دیسپچ، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، اما با وجود تلاش بیوقفه همکارانم، راننده و یکی از سرنشینان سمند در دم جان باختند و دو نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.
وی افزود: در همین زمان یک دستگاه اتوبوس اسکانیا برای جلوگیری از برخورد با خودروهای حادثهدیده به شانه خاکی منحرف شد و شماری از مسافران آسیب دیدند که خوشبختانه اقدامات سریع تیمهای امدادی باعث شد چهار نفر از مصدومان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل و ۱۴ نفر دیگر به صورت سرپایی درمان شوند.
رئیس اورژانس استان کردستان با تأکید بر نقش حیاتی امدادگران، اظهار کرد: این حادثه بار دیگر نشان داد که نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی در خط مقدم نجات جان هموطنان، با ایثار و تعهد در سختترین شرایط حاضر میشوند.
از سوی دیگر، رئیس پلیس راه استان کردستان جزئیات بیشتری ارائه داد و بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰، تیم گشت بلافاصله به محل اعزام شد. بررسیها نشان داد دو دستگاه خودرو شامل اتوبوس اسکانیا و زانتیا که از کامیاران به سمت سنندج در حرکت بودند، با یک دستگاه سمند برخورد کردند. متأسفانه راننده و یک سرنشین سمند در دم جان خود را از دست دادند.
سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی با تأکید بر اینکه علت دقیق سانحه در دست بررسی کارشناسان است، هشدار داد: از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئنه حرکت کنند، از تغییر ناگهانی مسیر پرهیز کرده و از سبقتهای غیرمجاز که میتواند به فجایع جبرانناپذیر منجر شود، خودداری کنند.
