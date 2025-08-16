برنامه ارتش سوریه برای تصرف مناطق تحت کنترل کردها

به گزارش کردپرس، منابع امنیتی به روزنامه نشنال گفته‌اند ارتش سوریه تا ماه اکتبر قصد دارد عملیات گسترده‌ای را برای تصرف استان‌های رقه و دیرالزور از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) آغاز کند؛ عملیاتی که مشروط به «چراغ سبز آمریکا» و جلوگیری از مداخله اسرائیل خواهد بود.

آماده‌سازی برای عملیات

به گفته این منابع، ارتش سوریه حدود ۵۰ هزار نیرو در نزدیکی شهر تدمر (پالمیرا) گردآوری کرده است. این نیروها قرار است با حرکت به سمت شمال، کنترل دو استان عمدتاً عرب‌نشین رقه و دیرالزور را از دست SDF خارج کنند.

یکی از منابع امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفت: «این عملیات بدون چراغ سبز آمریکا آغاز نخواهد شد.»

او همچنین جلوگیری از دخالت اسرائیل را یک شرط کلیدی دانست. ماه گذشته اسرائیل با حمله هوایی به دمشق، مانع از پیشروی ارتش سوریه در استان سویدا شده بود.

شکست مذاکرات دمشق و SDF

این تحرکات در حالی رخ می‌دهد که گفت‌وگوهای تحت حمایت آمریکا برای ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه به بن‌بست رسیده است. توافق ماه مارس میان دو طرف نتوانست اختلافات عمیق بر سر تقسیم قدرت را حل کند و از آن زمان درگیری‌های خونین میان ارتش و SDF افزایش یافته است.

SDF خواستار ایجاد نظامی فدرالی و حفظ انسجام تشکیلاتی خود است، اما دمشق چنین پیشنهادی را رد می‌کند.

نقش قبایل عرب و ترکیه

منابع می‌گویند مراکز تدارکاتی عملیات در مناطق صحرایی رصافه و سُخنه در حال آماده‌سازی است. همچنین نیروهای وابسته به ترکیه که اکنون بخشی از ارتش جدید سوریه محسوب می‌شوند، در صورت آغاز حمله، مواضع SDF را در شرق فرات و نزدیکی سد «تشرین» هدف خواهند گرفت.

به گفته یکی از منابع: «قبایل عرب حساب‌های زیادی برای تسویه با کردها دارند و در آغاز عملیات از SDF جدا خواهند شد.»

حدود ۳۰ درصد از ۷۰ هزار نیروی اصلی SDF را اعضای قبایل عرب تشکیل می‌دهند. این قبایل در سال‌های گذشته از سیاست‌های SDF در تصرف مناطق عرب‌نشین ناراضی بوده‌اند.

موازنه میدانی

حتی در صورت موفقیت ارتش، استان حسکه همچنان تحت کنترل کردها باقی خواهد ماند. این استان علاوه بر جمعیت قابل توجه کرد، بخش اعظم منابع انرژی، برق و کالاهای اساسی سوریه را در اختیار دارد.

موضع آمریکا و نیروهای خارجی

ایالات متحده همچنان خواستار مصالحه میان دمشق و SDF است. اگرچه برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا، کردها را به سرسختی متهم کرده‌اند، SDF همچنان از حمایت بخشی از دستگاه‌های امنیتی واشنگتن برخوردار است.

در طول جنگ داخلی سوریه، قدرت‌های خارجی از جمله روسیه، ترکیه و آمریکا مناطق نفوذ خود را ایجاد کردند. امروز تنها نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای در سوریه حضور دارند؛ حدود ۲۰ هزار نیروی ترکیه‌ای نزدیک به مناطق تحت کنترل SDF و هزار سرباز آمریکایی در پایگاه‌های داخل قلمرو این گروه مستقر هستند.