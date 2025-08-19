به گزارش کردپرس، هیئتی از ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا، روز یکشنبه در رقه با بیش از ۱۵ شیخ و رهبر قبیله بزرگ، همچنین حدود ۵۰ نماینده احزاب سیاسی، روشنفکران، حقوقدانان، نهادهای مدنی و سازمان‌های زنان، نشستی گسترده برگزار کرد.

به نوشته روداو، در این نشست آینده رقه و وضعیت موجود بررسی شد. شرکت‌کنندگان با تأکید بر وفاداری خود به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) گفتند: «SDF فرزندان همین منطقه‌اند، برای آزادسازی شهر از داعش ده‌ها هزار شهید تقدیم کردند.»

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) مستقر در لندن، شرکت‌کنندگان از ائتلاف خواستند که به هیچ وجه اجازه ندهد فرمولی برای خلع سلاح رقه، اخراج SDF از شهر یا تحویل آن به طرف دیگری روی میز قرار گیرد.

آنان همچنین خواستار آن شدند که ائتلاف مانع هرگونه اقدام برای گرفتن شهر از SDF، خلع سلاح آن یا سپردن آن به دولت دمشق شود. افزون بر این، تأکید کردند که فجایع گذشته علیه علویان و دروزی‌ها در رقه تکرار نخواهد شد.

دو نشست جداگانه

«محمد نور ال-ذیب» رهبر قبیله البریج، جزئیات نشست را به خبرگزاری نورس‌پرس شرح داد و گفت که مذاکرات اساساً در چارچوب سیاسی برگزار شد و هیچ نماینده نظامی از SDF حضور نداشت.

به گفته او، دو نشست برگزار گردید:

نخستین نشست با شیوخ قبایل رقه و طبقه بود که در آن راه‌های حمایت از مذاکرات میان مدیریت خودگردان و دولت سوریه بررسی شد.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که این مذاکرات باید با ضمانت‌های بین‌المللی و تحت نظارت ائتلاف انجام گیرد. نشست دوم شامل تشکیل یک شورای مشورتی متشکل از نمایندگان هفت بخش مختلف بود.

در این نشست رهبران قبایل، شخصیت‌های دینی و سیاسی، نهادهای مدنی، روشنفکران، تکنوکرات‌ها، فعالان حقوق بشر، نمایندگان زنان و اعضای شوراهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی شرکت کردند.

«شهر تحویل داده نخواهد شد»

ال-ذیب مهم‌ترین خواسته‌های مشترک نشست را چنین خلاصه کرد:

حفظ تمامیت ارضی سوریه

رد هرگونه تجزیه یا جدایی

تأکید بر اینکه تنها راه‌حل، عدم تمرکز اداری است

تداوم ضمانت‌های بین‌المللی در مذاکرات مدیریت خودگردان با دولت سوریه