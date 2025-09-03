به گزارش کردپرس، ترکیه پس از یک آتش‌بس غیررسمی با نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF)، بار دیگر مواضع این نیروها را هدف حملات هوایی قرار داد، در حالی که آمریکا حضور نظامی خود را در شرق سوریه تقویت کرده و به همکاری با نیروهای کُرد علی‌رغم اعتراضات آنکارا و دمشق ادامه می‌دهد.

به نوشته الاخبار، آتش‌بس غیررسمی میان ترکیه و SDF پس از تصمیم حزب کارگران کردستان (PKK) برای انحلال خود و امضای توافق ۱۰ مارس میان «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF برقرار شده بود. اما از ابتدای این هفته، حملات هوایی ترکیه محور سد تشرین در شمال‌ شرقی حلب را هدف قرار داده است. این حملات به نظر می‌رسد پیامی هشداردهنده برای SDF باشد، به ویژه پس از گزارش‌هایی از درگیری‌های مکرر در اطراف حلب، حسکه و رقه.

این حملات هوایی پس از حملاتی که شبه‌نظامیان موسوم به «ارتش ملی» مورد حمایت ترکیه علیه مواضع SDF در مناطق الباب، سد تشرین، سلوک و سره‌کانی انجام دادند، رخ داده است.

این اقدام ترکیه نقض آتش‌بس غیررسمی تلقی می‌شود و همزمان با تأکید «توماس باراک» نماینده ویژه ترامپ در سوریه بر مذاکرات مستقیم میان ترکیه و SDF صورت گرفته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این حملات پیام‌های فشار دوگانه‌ای دارد:

به SDF برای توقف تعلل و اجرای توافق ۱۰ مارس.

به دولت موقت سوریه برای جلوگیری از دادن فرصت به «مدیریت خودگردان» و انجام عملیات نظامی علیه آن.

منابع میدانی معتقدند که SDF آگاه است که ترکیه یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت در اجرای توافق است و هدف حملات هوایی ترکیه، به‌رغم محدود بودن و عدم ایجاد تلفات انسانی، در درجه اول سیاسی و برای فشار بر توافق است.

ترکیه تاکنون نتوانسته چراغ سبز آمریکا برای حمله گسترده به SDF دریافت کند. به گفته منابع میدانی، حملات ترکیه بیشتر برای فشار بر ضامنان توافق ۱۰ مارس از جمله واشنگتن است. پیش‌بینی می‌شود که ترکیه قبل از پایان مهلت اجرای توافق در پایان سال، اقدام به تشدید گسترده نکند و فشارهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا مانع تبدیل این تنش به درگیری نظامی مستقیم شود.

برخلاف اظهارات واشنگتن درباره کاهش تدریجی حضور نظامی و تخلیه برخی پایگاه‌ها، نیروهای آمریکایی پایگاه‌های خود در حسکه را با خودروهای زرهی «برادلی» و «هامر» تقویت کرده‌اند. اقدامات میدانی اخیر نشان می‌دهد که آمریکا عملیات امنیتی و تمرینات نظامی با مهمات واقعی را با SDF انجام داده و واحدهای تقویتی وارد مناطق تحت کنترل SDF شده‌اند.

در دو روز گذشته، «ائتلاف بین‌المللی» چهار عملیات امنیتی علیه هسته‌های داعش در شحیل، رقه و حومه آن و شش تمرین میدانی گسترده با SDF در پایگاه‌های قصرک، شدادی، طلائع و غویران انجام داده است. این اقدامات هم‌زمان با عملیات نظامی SDF با حمایت آمریکا برای مقابله با گروه‌هایی بود که قصد حمله به زندان‌های داعش در حسکه را داشتند.