به گزارش کردپرس، ترکیه پس از یک آتشبس غیررسمی با نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF)، بار دیگر مواضع این نیروها را هدف حملات هوایی قرار داد، در حالی که آمریکا حضور نظامی خود را در شرق سوریه تقویت کرده و به همکاری با نیروهای کُرد علیرغم اعتراضات آنکارا و دمشق ادامه میدهد.
به نوشته الاخبار، آتشبس غیررسمی میان ترکیه و SDF پس از تصمیم حزب کارگران کردستان (PKK) برای انحلال خود و امضای توافق ۱۰ مارس میان «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF برقرار شده بود. اما از ابتدای این هفته، حملات هوایی ترکیه محور سد تشرین در شمال شرقی حلب را هدف قرار داده است. این حملات به نظر میرسد پیامی هشداردهنده برای SDF باشد، به ویژه پس از گزارشهایی از درگیریهای مکرر در اطراف حلب، حسکه و رقه.
این حملات هوایی پس از حملاتی که شبهنظامیان موسوم به «ارتش ملی» مورد حمایت ترکیه علیه مواضع SDF در مناطق الباب، سد تشرین، سلوک و سرهکانی انجام دادند، رخ داده است.
این اقدام ترکیه نقض آتشبس غیررسمی تلقی میشود و همزمان با تأکید «توماس باراک» نماینده ویژه ترامپ در سوریه بر مذاکرات مستقیم میان ترکیه و SDF صورت گرفته است. تحلیلها نشان میدهد که این حملات پیامهای فشار دوگانهای دارد:
به SDF برای توقف تعلل و اجرای توافق ۱۰ مارس.
به دولت موقت سوریه برای جلوگیری از دادن فرصت به «مدیریت خودگردان» و انجام عملیات نظامی علیه آن.
