به گزارش کردپرس، در یک برنامهٔ سرگرمی با نام «میکروفون باز برای موضوعات؛ طرف دیگر ماجرا» که با حضور مأموران پلیس، انجام شد، یک کارشناس امنیت سایبری گفت در چارچوب درخواست‌های ویژه و پرونده‌های جدی در سطح حکومتی امکان شنود وجود دارد؛ او افزود حتی با خاموش‌بودن دوربین، وقتی رایانه روشن است می‌توان از طریق میکروفون شنود کرد و «حتی ضربه‌های صفحه‌کلید را هم ثبت» کرد.

اوغوزهان اوغور، پدیدآورنده و مجری این برنامه در قالب پرسش‌وپاسخ از مأموران پلیس مهمان در برنامه پرسید: «آیا واتس‌اپ قابل شنود است؟» یک پلیسِ حوزهٔ امنیت سایبری—که پیش‌تر در ادله‌شناسی دیجیتال/دادگاه جرایم رایانه‌ای نیز فعالیت داشته—پاسخ داد: «در صورت وجود درخواست ویژه و وقتی موضوعی جدی در سطح حکومتی باشد، مانعی وجود ندارد. حتی اگر دوربین‌تان خاموش باشد، وقتی رایانه روشن است می‌توانیم از میکروفون شما بشنویم؛ و حتی می‌توانیم ضربه‌های صفحه‌کلیدتان را دریافت و ثبت کنیم.»

این افسر پلیس حوزه سایبری با اشاره به پاک‌سازی داده‌ها گفت: «در هارددیسک‌های پاک‌شده نیز ردهای زیادی باقی می‌ماند؛ حتی اگر رایانه ۳۰ ساله باشد و چندین بار پاک‌سازی شده باشد، می‌توانیم به سرنخ‌هایی از ۲۰ سال پیش دست پیدا کنیم.»