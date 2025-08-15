به گزارش کردپرس گوندالن گرین با نزدیک به ۲۵ سال تجربه در وزارت خارجه آمریکا، فعالیت خود را شروع کرده است. پیش از انتقال به اربیل، سمت‌های متعددی داشته که از جمله آن‌ها عبارتند از:

معاون سفیر در کشور اسواتینی (۲۰۲۳-۲۰۲۵)

مسئول امور تجاری سفارتخانه آمریکا در مالت (۲۰۲۰-۲۰۲۳) که در آن مسئولیت‌های امنیتی و تجاری آمریکا را مدیریت کرده است.

رئیس عملیات و برنامه‌ریزی بین‌سازمانی برای شرق افغانستان (۲۰۰۹-۲۰۱۱) که هماهنگی‌های رهبری نظامی را بر عهده داشته است.

مسئول بخش کنسولی در دوبی (۲۰۱۴-۲۰۱۷) که سرپرستی امور صدور ویزای آمریکایی برای ایرانی‌ها را بر عهده داشت.

دیدارها: پیام‌ها در اولین هفته

با آغاز فعالیت، گرین با همکاری استیو بیتنر، سرکنسول پیشین، مجموعه‌ای از دیدارهای رسمی با مقامات ارشد اقلیم کردستان برگزار کرد.

روز یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، مسعود بارزانی در صلاح‌الدین از گوندالن گرین و استیو بیتنر استقبال کرد.

بر اساس بیانیه دفتر بارزانی، در این دیدار مسعود بارزانی از نقش سرکنسول پیشین در "پیشبرد روابط و اصلاحات وزارت پیشمرگه" قدردانی کرد و حمایت‌های آمریکا پس از کوچ اجباری سال ۱۹۹۱ و جنگ علیه داعش را ستود.

در مقابل، سرکنسول جدید نقش مسعود بارزانی را "افسانه‌ای" توصیف کرد و بر تداوم روابط مستحکم بین دو طرف تأکید نمود. وضعیت عراق، انتخابات پیش‌رو، فرآیند صلح در ترکیه و اوضاع سوریه از دیگر موضوعات این دیدار بود.

همان روز، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از هر دو سرکنسول استقبال کرد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کردستان، نیچروان بارزانی با تبریک و خوشامد، از حمایت‌های همه‌جانبه برای انجام وظایفش اطمینان خاطر داد و از نقش سرکنسول پیشین در تقویت روابط کشورش با اقلیم کردستان قدردانی کرد.

نیچروان بارزانی بر تمایل اقلیم برای گسترش روابط و افزایش همکاری مشترک با آمریکا تأکید نمود.

گرین نیز بار دیگر بر تعهد کشورش به‌عنوان "شریکی قابل اعتماد" در روابط با اقلیم کردستان تأکید کرد. روابط اربیل-بغداد و تحولات منطقه‌ای از دیگر موضوعات این دیدار بود.

همچنین در دیدار گرین با قباد طالبانی، بر اهمیت تشکیل کابینه جدید دولت و پایبندی به حفظ امنیت و ثبات اقلیم کردستان تأکید شد.

گرین روز ۱۰ آگوست با شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه، نیز دیدار کرد.

بر اساس بیانیه وزارت پیشمرگه، در این دیدار شورش اسماعیل خواستار "افزایش و گسترش" حمایت‌های آمریکا شد. در مقابل، گرین بر "حمایت مستمر ایالات متحده از نیروهای پیشمرگه" تأکید کرد و همکاری امنیتی بین دو طرف را "استراتژیک" خواند.

به نوشته سایت اختصاصی تلویزیون روداو، موضوع اصلاح و یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه یکی از اولویت‌هایی است که ایالات متحده بر آن تأکید دارد.

روابط بین وزارت پیشمرگه و وزارت دفاع آمریکا در چارچوب (یادداشت تفاهم) تنظیم شده است. این یادداشت در سال ۲۰۱۶ امضا و در سپتامبر ۲۰۲۲ تمدید شده است.

بر اساس این توافق، واشنگتن حمایت مالی، لجستیکی و آموزشی نظامی به پیشمرگه ارائه می‌دهد. دولت اقلیم کردستان نیز متعهد به اجرای اصلاحات ساختاری برای یکپارچه‌سازی و حرفه‌ای‌سازی نیروهایش است. هدف اصلی این گام، گردآوری نیروهای پیشمرگه تحت چتر یک وزارتخانه ملی است. به‌عنوان یک گام حمایتی از یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه، متحدان ماهانه نزدیک به ۲۵ میلیون دلار به وزارت پیشمرگه اختصاص می‌دهند.

در ۵ آگوست، وزارت پیشمرگه اعلام کرد که در این ماه، نزدیک به ۷۴ هزار افسر، درجه‌دار و پیشمرگه از طریق سیستم پروژه (حساب من) همکاریهای ائتلاف را دریافت می‌کنند. در دیدار با وزیر پیشمرگه، گوندالن گرین تأکید کرد که "حمایت ایالات متحده از نیروهای پیشمرگه ادامه خواهد داشت."