قطع گاز ۲۵ دستگاه اجرایی کردستان به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری با اشاره به اجرای طرح پایش مصرف گاز در ادارات، سازمان ها و اماکن عمومی استان، گفت: این طرح از ابتدای آذرماه سال جاری و در راستای اجرای بخشنامه های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران با هدف مدیریت مصرف انرژی و حمایت از مشترکان بخش خانگی و تجاری آغاز شده است.

وی افزود: در جریان این پایش ها، دمای محیط کار ۳۱۶ مورد از دستگاه های اجرایی استان بالاتر از دمای رفاه ۲۰ درجه سانتی گراد ثبت شده و در نهایت ۲۵ دستگاه اجرایی که نسبت به تذکرات بی توجه بوده اند، مشمول قطع گاز شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با بیان اینکه همه دستگاه های دولتی مشمول این دستورالعمل هستند، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه هیئت دولت، کنترل و پایش دمای مصرف گاز طبیعی در ادارات، سازمان ها، مساجد و حسینیه ها از اول آذرماه آغاز شده و در صورت تداوم مصرف غیرضروری، ابتدا اخطار و در مرحله بعد گاز آن ها قطع می شود.

فعله گری ادامه داد: تاکنون بیش از هزار و ۴۸ مورد بازرسی و پایش از ادارات دولتی استان انجام شده و بازرسان شرکت گاز به صورت روزانه وضعیت مصرف گاز، عملکرد موتورخانه ها، وسایل گازسوز و رعایت دمای رفاه در فضاهای داخلی را بررسی می کنند.

وی یادآور شد: اجرای این طرح نقش مهمی در تأمین پایدار سوخت زمستانی و جلوگیری از مصرف بی رویه گاز دارد و انتظار می رود دستگاه های اجرایی استان همکاری بیشتری در رعایت الگوی مصرف داشته باشند.