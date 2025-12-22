به گزارش کردپرس، روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵، مدیریت پلیس استان اربیل با صدور بیانیهای، جزئیات دستگیری و آزار میران بکر عبدالرحمان را تشریح و اعلام کرد که تحقیقات در مورد این رویداد در جریان است. بر اساس این بیانیه، میران بکر عبدالرحمان، کارمند وزارت پیشمرگهی دولت اقلیم کردستان که پیشتر منشی مطبوعاتی وزیر پیشمرگه بود، شب جمعه،۲۹ آذر ۱۴۰۴ ، در نزدیکی دفتر سیاسی اتحادیهی میهنی کردستان در اربیل، توسط "چندین فرد مسلح وابسته به خودشان" دستگیر و آزار دیده بود.
پلیس اربیل همچنین اشاره کرد که میران بکر، که خود عضو و کادر اتحادیهی میهنی کردستان است، پس از مدتی آزاد شد.
به نوشته کردستان۲۴، این اداره تأکید کرده است که در صورت وجود شکایت قانونی، پلیس و مراجع ذیربط، اقدامات لازم تحقیقاتی و اجرایی را برای روشنکردن حقیقت و اجرای قانون اتخاذ خواهند کرد. این حادثه در حالی رخ میدهد که میران بکر خود در مصاحبهای جزئیات ربایش و شکنجهی خود را افشا کرد و گفت که مهاجمان، نیروهایی آموزشدیده و وابسته به عملیات ضد ترور و امنیت اتحادیهی میهنی بودند که از سلیمانیه آورده شده بودند.
وی همچنین افزود که مهاجمان، او را با کشیدن کیسه بر سر و دستبندزدن، ربوده و به مدت سه ساعت در مکانی نامعلوم مورد ضربوشتم "حرفهای" قرار داده و سپس کارت شناسایی و خودروی او را بازرسی کردهاند.
میران بکر اظهار داشته که این حمله به دلیل نوشتهها و انتقادات او در داخل اتحادیهی میهنی کردستان برنامهریزی شده بود و منجر به آسیبهایی از جمله پارگی پردهی گوش و شکستگی شده است.
وزارت امور داخلی دولت اقلیم کردستان نیز این حمله را بهشدت محکوم و تشکیل کمیتهی تحقیقاتی برای پیگیری این رخداد را اعلام کرده است.
وزارت پیشمرگه نیز تشکیل کمیتهی تحقیقاتی را برای روشنشدن ابهامات این حادثه اعلام کرده است. پلیس استان اربیل در بخش دیگری از بیانیهی خود اطمینان داد که به هیچ وجه به هیچ کس و هیچ طرفی اجازه داده نخواهد شد که به آرامش و امنیت شهر صدمه بزند یا آزادی شخصی و کرامت شهروندان را تحت هیچ عنوانی نقض کند.
این رخداد در سایهی تنشهای دیرینه میان دو حزب اصلی حاکم در اقلیم کردستان، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیهی میهنی کردستان، بر سر کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رخ داده است.
سوابق متعددی از بازداشت خودسرانه، آزار و پیگرد روزنامهنگاران و فعالان منتقد مقامات و فساد در اقلیم کردستان به ثبت رسیده است.
