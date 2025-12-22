رشد قابل توجه رسیدگی به پرونده های مشاغل سخت و زیان آور در کردستان

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی با اشاره به روند رو به رشد رسیدگی به این پرونده ها، گفت: بررسی درخواست های مشاغل سخت و زیان آور در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته، به طوری که در ۹ ماهه سال گذشته ۹۱۰ پرونده در این حوزه ثبت شده بود.

وی با تأکید بر تسریع در روند رسیدگی به مطالبات کارگران، اظهار کرد: در همین مدت، چهار هزار و ۳۵۰ کارگاه در استان کردستان از نظر شرایط مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گرفته اند که این رقم در مقایسه با ۲ هزار و ۲۰۰ کارگاه بررسی شده در مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به تعاریف قانونی مشاغل سخت و زیان آور، افزود: بر اساس قانون بازنشستگی و آیین نامه اجرایی مربوطه، مشاغلی سخت و زیان آور محسوب می شوند که در آن ها عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و اشتغال در چنین شرایطی فشار جسمی و روانی فراتر از توان کارگر ایجاد کند که پیامد آن بروز بیماری ها و عوارض شغلی است.

صلواتی ادامه داد: مشاغل تأییدشده در کمیته های استانی در دو گروه «الف» و «ب» دسته بندی می شوند؛ مشاغل گروه «الف» آن دسته از فعالیت هایی هستند که با اعمال تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی می توان صفت سخت و زیان آور بودن آن ها را حذف کرد، اما مشاغل گروه «ب» حتی با کاهش عوامل زیان آور نیز همچنان ماهیت سخت و زیان آور خود را حفظ می کنند.

وی بر تداوم تلاش ها برای تسریع و دقت در بررسی پرونده ها و صیانت از حقوق کارگران استان تأکید کرد.